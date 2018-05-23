Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров уверен, что таджикско-китайский двухсторонний товарооборот по истечению двух предстоящих лет увеличится в пять раз.

«Мы выражаем уверенность в том, что совместными усилиями к 2020 году сможем повысить этот показатель до более 3 миллиардов американских долларов», - сказал Зухуров сегодня, 23 мая, на встрече с зампредом постояннодействующего комитета Всекитайского собрания народных депутатов КНР Алекеном Еминбахэ.

Отметим, что в прошлом году торговый оборот между Таджикистаном и Китаем составил около 600 миллионов долларов.

Зухуров со ссылкой на оценки мировых СМИ предсказал, что китайская экономика уже к 2020 году превзойдет экономику США и станет первой экономикой мира.

«Нам хорошо известно, что за последние 30 лет экономика КНР постоянно растёт. В прошлом году объем ВВП Китая достиг 12,7 триллиона долларов. В 2007 году она по своим размерам обогнала Германию, в 2010 году - Японию и вышла на второе место в мире. В целом, с 1978 года, экономика Китая выросла более чем в 100 раз. По оценкам Ассошиэйтед Пресс - одного из крупнейших международных информагентств - к 2020 году Китай превзойдет США, и станет самой крупной экономикой мира», - отметил он.

Зухуров подчеркнул, что Китай является крупнейшим инвестором Таджикистана. «Он вложил более миллиарда долларов в стратегические инвестиционные проекты в Таджикистане», - добавил спикер нижней палаты парламента РТ.

Еминбахэ, в свою очередь, отметил, что укреплению таджикско-китайских связей способствует искренняя дружба между глав двух стран.

Алекен Еминбахэ прибыл в Душанбе сегодня с трехдневным официальным визитом. Ожидаются его встречи с высокопоставленными лицами страны, в частности с премьер-министром Кохиром Расулзода.

Всекитайское собрание народных представителей является высшим органом государственной власти (парламент) Китая. В состав ВСНП входят депутаты, избранные от провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и вооружённых сил. Депутаты ВСНП избираются на срок 5 лет.

Член ЦК КПК 19-го созыва, заместитель председателя ПК ВСНП 13-го созыва 65-летний Алекен Еминбахэ является уйгуром по национальности.

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