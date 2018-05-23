В Узбекистане, в городе Самарканд вновь установили памятник поэтам Абдурахмони Джоми и Алишеру Навои, который был демонтирован 9 лет назад.

Произошло это радостное событие, как вы уже наверняка знаете, в марте текущего года. С авторами этого произведения искусства, созданного еще в 1970 году, мы, естественно, встретиться не могли – известных скульпторов Хакимходжа Хуснитдинходжаева (1928-1986) и Владимира Лунева (1936-1993) давно уж нет.

Поэтому мы решили обратиться к не менее известному художнику и скульптору Нуриддину Калонову, который рассказал нам, как за критически короткий срок – 10 дней – ему с командой реставраторов удалось восстановить памятник Джоми и Навои.

Памятник символизирует возобновившиеся отношения Узбекистана и Таджикистана и крепкую дружбу таджиков и узбеков.

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