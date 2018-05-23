Основатель Facebook Марк Цукерберг выступил в Европарламенте на слушаниях по вопросам защиты данных пользователей и борьбы с фейковыми новостями, пишет Медуза.

Цукерберг выступал перед членами конференции председателей, куда входят председатели депутатских фракций. Мероприятие продлилось менее двух часов. После вступительного слова Цукерберга депутаты по очереди задали ему вопросы; затем руководитель Facebook прокомментировал поднятые ими темы.

Вопросы касались, в частности, соответствия Facebook новым правилам обращения с персональными данными в Европе, ситуации с утечкой данных пользователей в компанию Cambridge Analytica и возможной угрозы, которую борьба с фейковыми новостями, по мнению некоторых депутатов, может нанести свободе самовыражения.

Цукерберг рассказал о последних нововведениях по защите данных пользователей и об улучшении ситуации с отслеживанием и удалением нарушающей правила информации. Он также заявил, что Facebook ведет расследование в отношении всех приложений, которые имели доступ к большому количеству данных пользователей.

В конце встречи в ответ на претензии некоторых депутатов, чьи конкретные вопросы остались без ответа, Цукерберг пообещал ответить на них в письменном виде в ближайшие дни.

В апреле Марк Цукерберг на протяжении двух дней отвечал на вопросы американских конгрессменов в связи с утечками данных пользователей и распространением фейковых новостей.

В 2018 году стало известно, что данные десятков миллионов пользователей фейсбука незаконно попали в распоряжение компании Cambridge Analytica, которая занималась политическим консалтингом и сотрудничала со штабом Дональда Трампа. После этого Facebook ужесточила правила использования пользовательских данных.

Facebook также стал одной из соцсетей, в которой сотрудники российского «Агентства интернет-исследований» размещали посты о политике от лица американцев, пытаясь, как считают в США, посеять в обществе рознь в период выборов.