В Новой Москве на выходе из Многофункционального миграционного центра (ММЦ) в Сахарово по подозрению в участии в массовой драке 22 мая задержаны сотни мигрантов.

Как рассказала "Новой газете" правозащитница Марина Павлова, задержанных увезли на трех автобусах, в каждом из которых было по 50 человек. По ее словам, сами задержанные утверждают, что ни в какой драке не участвовали, и даже не знали о ней, а в миграционный центр в Сахарово приехали, чятобы оформить документы.

«Один из задержанных, гражданин Украины Кандил Хамдамов, сообщил, что их всех схватили на выходе и среди задержанных нет ни одного человека с признаками участия в драке», — уточнила Павлова.

Дежурный части, куда доставили иностранных граждан, сообщил, что задержанных развозят по разным отделениям. В двух отделениях уточнили, что к ним прибыли около 30 человек, добавила правозащитница.

«Сколько всего было задержано точно, мы пока не знаем. В отделении сказали, что руководство УВД, которое было на месте, дало приказ забрать иностранцев», — сказал она.

Очевидцы сообщают, добавила Павлова, что драка произошла межу таксистами.

Между тем, как сообщает "Эхо Москвы", не исключено, что отряд ОМОНА отреагировал на сообщение очевидцев о конфликте, произошедшем неподалеку между местными таксистами.

Кроме того, отмечается, что возможно задержание произошло на фоне слухов о "зачистке", которую якобы проводит московская полиция перед ЧМ-2018.

"Новая газета" отмечает, что правозащитники прогнозируют в преддверии мундиаля резкий рост задержаний мигрантов в России и их депортацию.

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