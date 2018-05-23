В Москве 21-22 мая в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся Медиапроект общественных и информационных программ «Навстречу Чемпионату мира по футболу – 2018».

В нем приняли участие около 60 спортивных журналистов из стран бывшего СССР, в том числе и Таджикистана.

В первый день программы в гостинице «AZIMUT Отель Тульская Москва» состоялся вечер прогнозов с Евгением Ловчевым – советским футболистом, мастером спорта СССР международного класса, президентом международного физкультурно-спортивного общества «Спартак», президентом спартаковской футбольной школы, послом Сочи на чемпионате Мира по футболу 2018 года.

Предматчевая установка Asia-Plus

Он прогнозировал, что следует ожидать чемпиона мира из числа тех сборных, которые раньше выигрывали мундиаль. По мнению российского специалиста, это Германия, Бразилия, Испания, Аргентина и Франция.

Насчет сборной России, Евгений Ловчев считает, что выход из группы станет успехом для нее, хотя опыт Евро-2008 показал, что можно «выстрелить» и пройти как можно дальше.

На следующий день программа открылась посещением Малой арены комплекса «Лужники» и мини-турниром по футболу среди журналистов. Следует отметить, победительницей турнира стала команда, в составе которой выступали таджикские журналисты. В полуфинале они обыграли 2:0 у интернациональной дружины, которая состояла из игроков Армении, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана.

Ассистентами голов, который провел журналист из Азербайджана, явились именно представители Таджикистана – директор ТВ «Регар» Хабиб Макбудов и замредактора «Азии-Плюс» Хайдар Шодиев.

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Упорным получился финальный поединок против другой сборной спортивных журналистов бывшего СССР, основное время завершилось вничью 2:2. В этой встрече один из голов забил Хабибулло Макбулов из середины поля. В серии пенальти победила «наша» дружина 5:4. В ее составе, кроме представителей Таджикистана, играли журналисты из Кыргызстана, Азербайджана, и, что примечательно, девушка из Армении.

Программу пресс-тура завершила встреча в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ней руководитель Управления по работе со СМИ и коммуникациям Оргкомитета «Россия-2018» Антон Лисин, менеджер по взаимодействию со СМИ пресс-службы ФИФА Ирина Баранова, директор по связям с общественностью Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Алексеев и другие гости ответили на вопросы журналистов, касающихся организации, проведения и освещения знакового события в мире спорта.

Целью проекта «Навстречу Чемпионату мира по футболу – 2018» является развитие гуманитарных связей на пространстве СНГ и Грузии через популяризацию спортивных традиций и духа спортивного братства как важного фактора «народной дипломатии» и взаимодействия народов Содружества.