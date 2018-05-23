В Москве 21-22 мая в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялся Медиапроект общественных и информационных программ «Навстречу Чемпионату мира по футболу – 2018».
В нем приняли участие около 60 спортивных журналистов из стран бывшего СССР, в том числе и Таджикистана.
В первый день программы в гостинице «AZIMUT Отель Тульская Москва» состоялся вечер прогнозов с Евгением Ловчевым – советским футболистом, мастером спорта СССР международного класса, президентом международного физкультурно-спортивного общества «Спартак», президентом спартаковской футбольной школы, послом Сочи на чемпионате Мира по футболу 2018 года.
Он прогнозировал, что следует ожидать чемпиона мира из числа тех сборных, которые раньше выигрывали мундиаль. По мнению российского специалиста, это Германия, Бразилия, Испания, Аргентина и Франция.
Насчет сборной России, Евгений Ловчев считает, что выход из группы станет успехом для нее, хотя опыт Евро-2008 показал, что можно «выстрелить» и пройти как можно дальше.
На следующий день программа открылась посещением Малой арены комплекса «Лужники» и мини-турниром по футболу среди журналистов. Следует отметить, победительницей турнира стала команда, в составе которой выступали таджикские журналисты. В полуфинале они обыграли 2:0 у интернациональной дружины, которая состояла из игроков Армении, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана.
Ассистентами голов, который провел журналист из Азербайджана, явились именно представители Таджикистана – директор ТВ «Регар» Хабиб Макбудов и замредактора «Азии-Плюс» Хайдар Шодиев.
Упорным получился финальный поединок против другой сборной спортивных журналистов бывшего СССР, основное время завершилось вничью 2:2. В этой встрече один из голов забил Хабибулло Макбулов из середины поля. В серии пенальти победила «наша» дружина 5:4. В ее составе, кроме представителей Таджикистана, играли журналисты из Кыргызстана, Азербайджана, и, что примечательно, девушка из Армении.
Программу пресс-тура завершила встреча в пресс-центре МИА «Россия сегодня». В ней руководитель Управления по работе со СМИ и коммуникациям Оргкомитета «Россия-2018» Антон Лисин, менеджер по взаимодействию со СМИ пресс-службы ФИФА Ирина Баранова, директор по связям с общественностью Российской футбольной Премьер-лиги Сергей Алексеев и другие гости ответили на вопросы журналистов, касающихся организации, проведения и освещения знакового события в мире спорта.
Целью проекта «Навстречу Чемпионату мира по футболу – 2018» является развитие гуманитарных связей на пространстве СНГ и Грузии через популяризацию спортивных традиций и духа спортивного братства как важного фактора «народной дипломатии» и взаимодействия народов Содружества.
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