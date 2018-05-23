Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал проект постановления «О мерах по реализации национальных целей устойчивого развития». Документ разработан Министерством экономики, сообщает CA-NEWS.

Создание новых рабочих мест произойдет за счет поддержки малого бизнеса и профессиональной переподготовки безработных. В сельском хозяйстве и промышленности должны получить работу не менее 168,2 тысячи человек, около 20 тысяч рабочих мест создадут за счет реализации «дорожных карт» и инвестиционных проектов по организации новых производств.



Согласно постановления, Узбекистан сможет сократить уровень малообеспеченности к 2030 году в два раза. Документ разрабатывался в соответствии с планом практических мер «дорожной карты» по дальнейшему развитию сотрудничества республики с Организацией Объединенных Наций (ООН) на 2017-2020 годы.



Всего в документе утверждено 17 стратегических целей для реализации плана, среди которых укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания, обеспечение здорового образа жизни, улучшение образования в республике.