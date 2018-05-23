АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 Мая 2018 ГОДА

- В честь Дня молодёжи Таджикистана около Цирка в районе Фирдавси, в парке имени Айни в районе Исмоили Сомони, на площади «800-летия Москвы» в районе Шохмансур и парка им. Мироненко в районе Сино с участием мастеров искусств пройдут праздничные концертные программы. Начало в 17:00.

- В «Боги ирам» (Ботанический сад) Душанбе пройдет республиканское мероприятие в честь Дня молодёжи Таджикистана. Будет концерт и выставка народных ремесел. Открытие с 9 утра.

- В Гиссаре на базе «Алмасы» ФФТ состоится традиционный турнир среди 12-13 подростков, посвященный памяти легендарного защитника душанбинского «Памира» Геннадия Черевченко. В турнире впервые примет участие команда из Узбекистана – сборная Самаркандской области.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 Мая

День молодежи Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 Мая

1892 – Родился художник, Лауреат Государственной премии имени Рудаки Охунджон Якубов.

1937-1997 – Родился ученый–биолог Аликул Тураев.

1939 – Родился писатель и журналист Валерий Талвик.

1940 – Родился писатель и журналист Бахтиёр Муртазаев.

1946 – Родился ученый Абдуджаббор Сатторов.

1951 – Родился академик Алишер Абдуллоев.

1951 – Родился ученый–экономист, дипломат Шухрат Султонов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (ночью выше 2500м снег), гроза. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 27-32 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 25-27 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, преимущественно без осадков, гроза. Ветер западный 3-8, временами усиление до 17-22 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.