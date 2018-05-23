В ближайшие дни в Таджикистане будет облачно без осадков. Ненадолго
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В Таджикистане добыто пока только около 15 процентов необходимого стране угля
В российском посольстве прошел прием в честь юных футболистов из Шахринава
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