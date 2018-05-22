«Принимаем на работу девушку со знанием английского языка, опыт работы не имеет значения, возраст - 22-30», «Требуется бухгалтер, пол: женский, возраст от 30 до 45 лет» - это типичные объявления для Таджикистана. В нашей стране женщины выходят на пенсию в 58 лет, но общество отправляет их туда гораздо раньше.

Конечно, с эйджизмом (дискриминация человека на основании его возраста – прим.ред.)

при поиске работы в Таджикистане сталкиваются не только женщины, но и мужчины. Но, например, «Медуза» со ссылкой на консультанта по корпоративному управлению и этике бизнеса, соавтора курса «Этика бизнеса» для российских вузов и бизнес-школ Полину Кальницкую пишет, что женщинам старшего возраста сложнее найти работу, чем мужчинам такого же возраста.

Например, в исследовании университета Калифорнии, опубликованном в Harvard Business Review в марте 2016 года, ученые проанализировали отзывы на 40 тысяч придуманных резюме в трех возрастных группах и выяснили, что женщин выбирают реже, начиная со среднего возраста. А вот реакция на мужские резюме «молодых» и «средневозрастных» сотрудников одинакова.

Кроме того, эксперты «Медузы» отмечают, что женщины чаще сталкиваются с проявлением возрастной дискриминации при поиске работы, потому что к «профессиональной оценке примешивается и негативное отношение к стареющему женскому телу». Еще одной причиной является и патриархальное устройство общества, что особенно характерно для Таджикистана.

«Я здоровая и активная, но возраст им мой не нравится»

Неделю назад в нескольких популярных пабликах таджикского сегмента ФБ мы сделали пост с просьбой откликнуться тех женщин, которые при поиске работы сталкивались с требованиями соответствовать определенному возрасту. Этот пост пользователи активно комментировали и в большинстве случаев утверждали, что указывать возраст в объявлениях о найме на работу – это скорее норма для Таджикистана. В личных сообщениях люди рассказывали печальные истории, и заодно интересовались, нет ли подходящего рабочего места у нас в редакции.

«Мне 42 года, я по образованию филолог, но по специальности никогда не работала. Как так получилось? После вуза нужно было зарабатывать деньги, а по моей специальности сделать это было невозможно, поэтому пошла на работу официанткой, потом работала администратором в ресторане. Это было 18 лет тому назад, то есть стаж в ресторанном бизнесе у меня очень большой, было несколько перерывов на уход за детьми, а остальное время я работала. Но в последние годы найти себе подходящее место не могу, везде требуют возраст до 25 лет», - рассказала нам свою историю пользователь, которая в переписке представилась Сабиной.

Ярмарка вакансий в Душанбе Авеста

Другие женщины также рассказывали о том, что из-за возраста и перерывов в работе, которые приходилось делать из-за рождения детей, теперь они не могут найти себе подходящее место работы.

«Везде в объявлениях пишут, что принимают до 35 лет, а мне 43 года и как мне искать работу? - Рассказывает нам в ФБ душанбинка, которая попросила не указывать ее имени. - Раньше я работала на рынке - шмотки продавала, но уже столько раз его подожгли, мы остались ни с чем, да и налоги растут, как грибы. После 40 лет у нас женщин и людьми не считают».

Наша собеседница рассказывает, что пыталась устроиться горничной в гостиницу или уборщицей в банк, но даже в этих случаях ей пришли отказы, и она считает, что они были сделаны из-за возраста.

- Супруг умер, детей самой надо поднимать, уже давно хорошо не одеваемся, не едим нормально, всегда экономим; я здоровая и активная, но возраст им мой не нравится, - рассказывает она.

«Предпочтения», ограничивающие кандидатов - дискриминация

Навруз Одинаев, юрист компании «Химоя» тему проявления возрастной дискриминации поднимал уже не раз. Он объясняет, что статья 7 Трудового кодекса Таджикистана запрещает дискриминацию в общем порядке, но детальных ограничений нет.

«В России уже законодательно закрепили нормы, согласно которым запрещается в объявлениях о работе указывать пол, возраст, национальность, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников», - говорит Одинаев и добавляет, что в Таджикистане такой детализации нет.

- Считаю, что нужно, как и в России, законодательно закрепить штрафы за сам факт таких объявлений, - объясняет он «АП».

В таком случае объявление типа «требуется юрист-мужчина в возрасте от 35 лет» станут незаконными, потому что представительницы женского пола и люди младше 35 лет тоже могут выполнять обязанности юриста. В свою очередь, закон должен оговаривать исключения из правил, такие, как служба в вооруженных силах.

Навруз Одинаев о возрастной дискриминации говорил уже не раз Фото из соцсетей



- По моему мнению, в объявлениях о вакансиях работодатели могут указывать только требования к образованию и навыкам. Остальные «предпочтения», ограничивающие одних и дающие преимущества другим являются дискриминацией, - объясняет Одинаев.

Как привлечь нарушителя? Никак

Наш эксперт говорит, что человек, столкнувшийся с такой ситуацией, только теоретически в Таджикистане может защитить свои права.

- Во-первых, надо будет зафиксировать такое объявление, во-вторых, пойти на собеседование и потребовать письменного отказа именно из-за причины несоответствия установленному возрасту, только после этого можно идти в суд. Сложность заключается в том, что работодатели могут не указывать истинную причину отказа (возраст, пол), а сослаться на вашу квалификацию, - объясняет Одинаев.

Юрист говорит, что в Таджикистане таких прецедентов не было.

Он считает, что эту проблему стоит поднимать на государственном уровне. Впрочем, даже если в республике будут введены штрафы за требования определенного возраста, работодатели прекратят его указывать, но на деле станут отказывать кандидатам, чей возраст их не устраивает по надуманным причинам.

Люди старшего возраста не способны к обучению и развитию?

В таджикской группе компаний «55 Group» очень молодое руководство, и сотрудники здесь успевают совершить серьезную карьеру, не достигнув и 30 лет. По словам директора по развитию компании Карины Сафоевой, которая курирует сферу HR, при приеме на работу возрастные ограничения действуют – до 35 лет, но исключение может составить кандидат, который претендует на должность, например, бухгалтера. Сотрудников, которым больше 35 лет в компании не больше 10 процентов.

- Средний возраст сотрудников в нашей компании – 28 лет, опыт показывает, что людям старшего возраста прижиться в таком коллективе сложно, потому что в нем другие шутки, другая манера общения. И если в наш коллектив попадали люди старшего возраста, как правило, они уходили, поэтому мы обозначили возрастные ограничения, - объясняет Сафоева.

Она добавляет, что в случае, если кандидат, несмотря на указанные возрастные ограничения, все же откликнется на вакансию, его резюме будет рассмотрено.

Карина Сафоева говорит, что в «55 Group» рассматривают любое резюме Фото из соцсетей



- Значит, этот кандидат уверен в себе, понимает, что ему придется работать в молодом коллективе и готов к этому, и намерен принести нашей компании пользу, - рассказывает Сафоева.

На сайте другой местной успешной компании – «Алиф-сармоя» - сказано так – «одним из важных принципов при отборе сотрудников на работу является категорическая меритократия». В телефонном интервью «АП» представители организации объясняют, что кроме меритократии акцент тут делают и на молодые кадры. Около 60-70% сотрудников «Алиф Сармоя» – это люди младше 45 лет.

- Дело в том, что наша организация старается поддержать молодых и мы, например, охотно берём на работу способных студентов вузов, у которых еще нет опыта работы, обучаем их, проводим тренинги. Таким образом, наши сотрудники развиваются вместе с компанией, - сказали нам в «Алиф Сармоя».

И дополнили, что если специалист очень хороший, то на возраст все-таки не посмотрят.

Но далеко не все таджикские работодатели готовы рассмотреть любых кандидатов. Например, мы позвонили по номеру телефона, оставленному в одном из объявлений о вакансии: «Требуется помощник бухгалтера, возраст до 35 лет». Нам рассказали об условиях работы, но на вопрос о том, будет ли рассматриваться кандидат старше 35 лет, сказали, что «гарантии дать не могу».

- Почему?

- Ну, потому что мы хотим, чтобы этот человек потом стал бухгалтером у нас, его будут обучать.

- А после 35 лет обучить не получится?

- Я не знаю, руководство требует до 35 лет и всё, - категорично ответили нам.

Именно мнение о том, что люди старшего возраста не способны к обучению и развитию чаще всего является причиной того, что рекрутеры набирают сотрудников младше 35-45 лет. Например, согласно исследованию популярной российской компания интернет-рекрутмента HeadHunter, из всех сотрудников, нанятых в 2016 году, лишь 2% были 41-45 лет. Старше 45 лет не было никого.

Интеллекту возраст не помеха

Пару лет назад в Гарвардском университете провели серьезное исследование на тему того, как меняется работа нашего мозга с течением времени. Исследование проводилось на основе результатов тестирования почти 50 тысяч добровольцев разного возраста и профессий. Онлайн-тесты были доступны каждому желающему, и по результатам ответов, были замерен уровень основных умственных навыков - скорость обработки информации, запоминание, эмоциональное восприятие, а также «уровень кристализованного интеллекта». Этим термином принято обозначать знания и навыки, накопленные в результате образования и культурных влияний, например, словарный запас и способность выполнять арифметические действия.

Лаура Гермин, соавтор исследования, научный сотрудник кафедры психологии Гарварда объясняет, что по мере взросления кое-что в нашем мозге действительно «стареет» хотя бы потому, что замедляется скорость обработки информации.

Лаура Гермин уверенна, что мы не стареем, а «дозреваем» Фото: Harvard Gazette



«Но есть и другие вещи, которые не описать словом «старение». Они скорее становятся полноценнее, их качество повышается. Слово «старение» для нас связано с износом; здесь больше подойдёт слово «дозревание», - говорит она.

Как выяснилось, картина изменений умственных навыков по мере взросления человека оказалась куда более неоднородной, чем было принято считать. Действительно, пиковой скорости обработки информации мозг достигает в возрасте около 20 лет, затем идёт на спад, но в возрасте около 30 лет происходит подъём способностей к запоминанию; а в возрасте 40-50 лет - способность к эмоциональному восприятию, т.е. определению чувств окружающих.

И одним из самых удивительных результатов оказался анализ «кристаллизованного интеллекта»: у этого показателя нет пикового периода. Он продолжает развиваться в течение всей жизни, по крайней мере, лет до 65-70 точно - таков самый большой возраст респондентов, участвующих в онлайн-тестировании.

Более того, в крупных западных компаниях, таких, как Google сейчас работают по принципу Diversity (многообразие – англ.). Сторонники концепции Diversity исходят из того, что именно многообразие взглядов, подходов, мнений, культур в рамках одной компании могут стать залогом ее инновационного развития. С недавнего времени на Западе даже появились такие должности, как Diversity manager, Diversity director в рамках HR-департаментов.

В общем, с эйджизмом на Западе борются всеми возможными способами. Потому что понимают, что при современных темпах развития медицины, продолжительность жизни населения всего земного шара будет только расти. И с этим надо что-то делать.

А что вы думаете по этому поводу?

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