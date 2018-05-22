Футбольная команда "Навруз" с послом РФ в РТ И. Лякиным-Фроловым и представителями Мегафон Таджикистан

На днях из Москвы вернулась команда «Навруз» школы-интерната Шахринавского района, которая представила Таджикистан в первом в истории чемпионате мира по футболу среди детей-сирот. Сегодня в посольстве России в Таджикистане состоялся прием в честь юных футболистов с участием ветеранов таджикского футбола и руководства компании «МегаФон», которая спонсировала команду.

С 11 по 18 мая в Москве проходили международные соревнования по мини-футболу среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя», организованные компанией «МегаФон» и благотворительной организацией Street Child United при поддержке Save the Children.

24 команды (по 12 команд юношей и девушек) в возрасте от 14 до 17 лет из 21 страны мира соревновались за звание чемпионов.

Футбольная команда "Навруз"

Этот чемпионат был по-настоящему историческим, так как он проводился впервые. Команда Таджикистана, которую и представляли воспитанники школы-интерната Шахринавского района, заняла на этом соревновании шестое почетное место и судя по оценкам футбольных экспертов, это неплохой результат. Свои команды на соревнованиях кроме России и Таджикистана представляли также Великобритания, США, Бразилия, Египет, Индия, Кения, Либерия, Мексика, Непал, Пакистан, Казахстан, Беларусь, Узбекистан и другие страны.

Посольство России в Таджикистане решило отметить участие молодых спортсменов и пригласило их на прием, который был устроен в здании посольства. Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов поздравил ребят с таким заметным результатом и отметил, чтобы они не останавливались на достигнутом и боролись за более высокие достижения.

Посол РФ в РТ И. Лякин-Фролов и Исполнительный директор Мегафон ТаджикистанА. Изюмников

«Надо возрождать замечательные традиции таджикского футбола, популяризировать его в стране, ведь руководство страны уделяет особое внимание этому виду спорта», - сказал Игорь Семенович и признался, что периодически следит за игрой «Истиклола».

Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан» Анатолий Изюмников выступив с приветственным словом, рассказал о проведении международного турнира «Будущее зависит от тебя», организатором которой является компания «МегаФон».

«Цель этого чемпиона дать детям, оставшимся без попечения родителей или без поддержки взрослых, шанс на успех и возможность самим создавать свое будущее через реализацию и признание в одном из самых популярных видов спорта в мире – футболе», - отметил он.

По его словам, в долгосрочной перспективе проект направлен на то, чтобы улучшить качество жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во всем мире. Останавливаясь на достижении таджикских ребят, он попросил их работать над ошибками и никогда не бросать занятия спортом.

«Еще одним плюсом подобных спортивных состязаний является то, что представители разных стран мира подружились между собой», - отметил он.

Вратарь команды «Навруз», 15-летний Мухаммад Калонов поделился впечатлениями о поездке. Он отметил, что самыми лучшими и запоминающимися моментами соревнований были моменты, когда они обыграли команды России, Кении и Нигерии.

Вратарь команды Мухаммад Калонов делится впечатлениями

«Кроме соревнований в рамках культурной программы мы смогли посетить Кремль, пойти на Красную площадь, прокатиться по Москве-реке и увидеть другие интересные места российской столицы и я очень благодарен «МегаФон» за такую возможность», - сказал Мухаммад.

Данная поездка – хороший шанс для подростка, так как он из бедной семьи: отец умер, когда мальчику был всего год, и мать, не в состоянии прокормить детей, была вынуждена отдать их в интернат.

Гостями на приеме стали также ветераны таджикского футбола - Шариф Назаров, Мухсин Мухаммадиев, Валерий Турсунов, Фатхулло Джалилов и Азим Якубов, а также двое игроков команды «Истиклол».

Ветераны таджикского футбола

Легендарный тренер команды «Памир» Шариф Назаров выступая перед ребятами, отметил, что он сам – воспитанник Шахринавского детдома, а затем и школы-интерната, откуда молодые футболисты, дал им наставление в дальнейшем поднимать честь родного заведения и завоевывать достойные места.

Выступили также другие его одноклубники и рассказали о достижениях «Памира» в советское время.

Шариф Назаров рассказал о футболе в его судьбе

Тренер команды «Навруз» из Шахринава Хамза Пиров рассказал, что подобные мероприятия очень стимулируют его подопечных.

«У многих из них нет отцов, в нашем интернате из 362 учащихся, 260 – это мальчики и им полезно с раннего возраста прививать любовь к спорту», - сказал он, хотя по его словам, «в футбол гоняют и девочки».

В конце мероприятия юным футболистам были вручены памятные подарки и организован фуршет.

Отмечая достижения шахринавских ребят, отметим, что без спонсорской поддержки они не смогли бы достигнуть хороших результатов. Уже пять лет подряд команда «Навруз» является пятикратным победителем республиканского чемпионата среди домов-интернатов, который ежегодно проводится в стране.

"Навруз" на турнире в Москве Фото ФФТ

«Компания «МегаФон» поддерживает детей из домов-интернатов и детей улиц на протяжении 14 лет, а дочерней компанией «МегаФон Таджикистан» уже 8 лет подряд проводятся республиканские чемпионаты. Но соревнование подобного международного масштаба проводились впервые и просто замечательно, что в таком турнире участвовала команда из Таджикистана», - отметила специалист по связям с общественностью компании «МегаФон Таджикистан» Мария Веторази.

По ее словам, цель подобного проекта – пропаганда спорта и здорового образа жизни среди детей-сирот и воспитанников школ-интернатов, чтобы они нашли в будущем свое место в жизни.

Так, в 2011 году юные таджикские футболисты - победители всероссийского турнира на Кубок компании «МегаФон» «Будущее зависит от тебя» поехали в Лондон, чтобы посетить всемирно известный футбольный клуб «Арсенал». Также молодые футболисты уже несколько лет участвуют на Всероссийских соревнованиях по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

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