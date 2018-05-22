Основатель SpaceX Илон Маск показал окончательный дизайн пилотируемого корабля Crew Dragon, предназначенного для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

Фото Crew Dragon Маск опубликовал в своем твиттере 21 мая, передает Медуза

Пилотируемый корабль Crew Dragon Twitter

Предполагается, что после завершения основных тестов в SpaceX корабль Crew Dragon в августе будет направлен на космодром на мысе Канаверал для дальнейших испытаний.

В 2024 году, заявляли в SpaceX, Crew Dragon планируется использовать для отправки экспедиции к Марсу.

Crew Dragon разрабатывается с 2013 года. Предполагается, что корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа или четверых человек и груз. В SpaceX планируют, что Crew Dragon удастся возвращать на Землю и использовать повторно.

В настоящий момент единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли «Союз».

SpaceX успешно доставляет грузы на МКС на кораблях ​Dragon и занимается выводом спутников на орбиту.

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