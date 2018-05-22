В мечети Узбекистана начали пускать несовершеннолетних для участия в намазе таравих (специальных ночных молебнов, совершаемых лишь во время месяца Рамазан). Об этом сообщил главный имам Шайхантахурского района Ташкента Одилхон-кори, передает ИА "Фергана" со ссылкой на Azon.uz.

В нем Одилхон-кори говорит, что двери молитвенных домов «открылись» для несовершеннолетних. Между тем, судя по комментариям пользователей, в ряде городов, в том числе Намангане и Коканде, учащихся школ и колледжей до сих пор не пускают в мечети, даже в сопровождении взрослых.

В Ташкенте, напротив, уже можно увидеть участвующих в молитве детей.

В последние годы правления первый президент республики Ислам Каримов активно проводил политику деисламизации молодежи, поэтому школьникам было запрещено посещать мечети и религиозные мероприятия. В случае неподчинения их родителям грозил крупный штраф до $750. После прихода к власти Шавката Мирзиёева положение верующих в стране улучшилось. Свидетельства того, что на праздничные службы вновь начали пускать детей, появились еще прошлым летом.

Впрочем, отношение властей к этому вопросу до сих пор остается неоднозначным. Так, в марте этого года в комитете по делам религий Узбекистана заявили, что посещение молитвенных домов несовершеннолетними недопустимо. В связи с этим пока неясно, был ли отменен запрет на посещение детьми мечетей полностью, или только на время Рамадана, и будет ли действовать эта мера где-то, кроме Ташкента. Священный для мусульман месяц начался в Узбекистане в этом году 17 мая и продлится до 15 июня.

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