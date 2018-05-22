В День молодёжи Таджикистана, который ежегодно отмечается 23 мая, культурно-массовые и развлекательные мероприятия пройдут во всех четырех районах столицы.

«В 17.00 около Цирка в районе Фирдавси, в парке имени Айни в районе Исмоили Сомони, на площади «800-летия Москвы» в районе Шохмансур и парке имени Мироненко в районе Сино с участием мастеров искусств начнутся праздничные концертные программы», - сообщили в мэрии.

В «Боги ирам» (Ботанический сад) Душанбе в этот день также будет организован концерт, а также республиканская выставка народных ремесел. Мероприятия начнутся с 9 утра.

Этот праздник появился в календаре в 1998 году по инициативе Эмомали Рахмона с целью привлечения внимания общественности на проблемы молодого поколения таджикистанцев.

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