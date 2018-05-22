Главой Нью-Йоркской фондовой биржи станет Стейси Каннингэм — первая женщина на этом посту за 226 лет существования финансовой платформы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет CA-NEWS.



Каннингэм станет 67-м президентом Нью-Йоркской фондовой биржи. На данный момент она занимает в ней пост исполнительного директора. На новую должность Каннингхэм заступит в пятницу, 25 мая, сменив действующего президента Томаса Фарли.



Стейси Каннигэм 43 года, работать в Нью-Йоркскую фондовую биржу она пришла в 1994 году. На тот момент на бирже работали чуть более 30 женщин и более 1300 мужчин. В 2007-2012 годах Каннигэм работала в Nasdaq, а затем вновь вернулась на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Уже в 2013 году она стала главой отдела управления продажами, а в 2015 году — исполнительным директором биржи.