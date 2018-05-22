Евгений Ройзман заявил, что покидает пост мэра Екатеринбурга. Об этом Ройзман сказал на заседании городской думы, обсуждавшей вопрос об отмене прямых выборов мэра города, сообщает Медуза.

По словам Ройзмана, отмена прямых выборов мэра «противоречит интересам Екатеринбурга, интересам жителей и является прямым обманом людей».

«Я объявляю вам, что я, не желая принимать участие, ухожу в отставку. Вам так спокойнее будет, так будет честнее», — заявил он.

Ройзман подтвердил журналисту Ura.Ru, что его решение окончательное и изменению не подлежит.

Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Одновременно он занимает пост председателя городской думы. В городе также существует должность сити-менеджера, которую занимает Александр Якоб.

В апреле законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. В городе прошел митинг против отмены прямых выборов мэра, на котором участники акции потребовали отставки губернатора области.

Ройзман ранее заявлял, что не будет претендовать на пост сити-менеджера, так как уверен, что его не назначат.