2015 год был ознаменовано поистине знаковым событием для всего адвокатского сообщества Таджикистана. В марте того года вступил в действие Закон РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», а чуть позже адвокаты страны объединились в рамках единой республиканской неправительственной организации «Союз адвокатов Республики Таджикистан».

В этом и следующих материалах посвященных Дню адвокатов РТ, мы расскажем о реформе в системе адвокатуры Таджикистана…

Насколько эффективным оказалось введение квалификационного конкурса для адвокатов, об этом в лонгриде общественной организации «Центр по правам человека».

Необходимость реформ назревала давно

В советские годы адвокатура была формальным атрибутом судебной системы. Позднее, в конце 80-х, был образован Союз адвокатов СССР, который просуществовал только несколько лет. Адвокатура до 1995 года входила в состав Минюста. В 1995 году, перед новым законом стоял вопрос решения проблемы централизации адвокатуры.

- К тому времени в стране функционировали действовавшие еще с советских времен адвокатские формирования, в частности республиканский президиум коллегии адвокатов, коллегия адвокатов Согдийской области, и в 90-х годах от республиканской коллегии адвокатов отделилась коллегия адвокатов Хатлонской области, - рассказывает профессор, преподаватель юридического факультета ТНУ Зайниддин Искандаров. - Кроме того, 40 адвокатов имели право образовать свою коллегию адвокатов. Так появились несколько самостоятельных коллегий адвокатов. Функционировали и международные юридические фирмы, которые оказывали юридические услуги, но ни у одной из этих организаций не было единого принципа принятия в членство, не было определенного порядка установления квалификации адвокатов, и сама целостность адвокатуры была под угрозой.

В 2010 году с началом проведения реформ в судебной системе возник вопрос о реформах и в системе адвокатуры.

В стране не было централизованного органа, контролирующего качество предоставления услуг. Была понижена планка доступа к адвокатской деятельности. То есть для многих создаваемых организаций первостепенной задачей было взимание платы за «единый входной билет» и ежемесячных членских взносов: чем больше было в организации адвокатов, тем было для них выгоднее.

Союз адвокатов – шаг к решению проблем

2015 год оказался богатым на реформы для всего адвокатского сообщества страны, так как именно в этом году вступил в действие Закон РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», благодаря чему, впоследствии был создан Союз адвокатов РТ.

С принятием новой редакции Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», адвокат в обязательном порядке должен быть членом Союза адвокатов. Кроме того, статус адвоката может получить только гражданин РТ, владеющий государственным языком и имеющий высшее юридическое образование. Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия при Минюсте РТ после сдачи квалификационного экзамена.

Большинство адвокатов считают, что принятие нового закона, отвечающего требованиям времени, позитивно влияет на решение целого ряда проблем.

- Во-первых, закон обязывает адвокатов быть членами единой организации, - говорит адвокат Абдурахмон Шарипов - Стало возможным создавать единообразную адвокатскую практику и создать единообразные нормативно правовые документы, регулирующие адвокатскую деятельность. В Законе закреплены единые критерии входа в профессию для кандидатов, желающих заняться адвокатской деятельностью, а также упорядочен выход из профессии. Раньше каждая коллегия, хотя мы и договаривались и старались придерживаться единых стандартов, но, всё же, имела свои порядки. Теперь же при Союзе мы имеем дисциплинарную и квалификационную комиссии, которые будут тщательно следить за соблюдением установленных для всех порядков.

По мнению председателя Союза адвокатов Саидбека Нуриддинова, еще одним позитивным моментом явилось и то, что Союз адвокатов совместно с местными органами государственной власти в тех районах, где действует недостаточное количество адвокатов, теперь будут совместно образовывать адвокатские бюро для оказания правовой помощи населению.

- Членам этих бюро будет выплачиваться заработная плата, так как, к примеру, в Мургабском или в Горноматчинском районе, достаточно низкая платёжеспособность населения, соответственно, и обращаемость населения тоже низкая. Поэтому, для этих адвокатов будет устанавливаться заработная плата, выплачиваемая из фонда Союза адвокатов совместно с местными органами власти, что позволит повысить доступ малоимущего населения в регионах к услугам адвоката, - говорят в Союзе адвокатов.

Председатель территориального органа Союза адвокатов РТ в городе Душанбе, Хамзабек Мирзовалиён, говорит, что территориальным органом Союза адвокатов Таджикистана в городе Душанбе гражданам также оказывается и бесплатная юридическая помощь. Ст. 19 Конституции страны предусматривает, что каждое лицо может с момента задержания пользоваться услугами адвоката. В этой связи нами установлен график дежурства адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории столицы.

-Одной из проблем адвокатской системы в Таджикистане является обеспечение служебными помещениями. Ст. 6 Закона РТ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» предусматривает выделение государством служебных помещений для адвокатских формирований, - говорит Мирзовалиён.

Без самостоятельности

Говоря о позитивных моментах реформы деятельности адвокатуры и бесспорных плюсах, всё же нельзя не заметить и того, что адвокатскому сообществу республики пока не совсем удалось «получить на руки все карты».

- Мы хотели самостоятельности, независимости, но, к сожалению, не всё отдано во власть самого адвокатского сообщества. Самым большим минусом является то, что квалификационная комиссия находится не при союзе, а при Министерстве юстиции, которая занимается проверкой на достоверность представленных документов претендентом на получение статуса адвоката и проверкой на знание им профессии. Хотя там несколько членов и являются адвокатами, но руководителем данной Квалификационной комиссии является представитель Министерства юстиции, - говорит один из членов Союза адвокатов республики.

Также, по словам адвокатов, в Законе не предусмотрено выдача документа адвокату от имени Союза адвокатов, подтверждающего членство в Союзе, хотя адвокаты сдают членские взносы.

- При Союзе адвокатов создан Центр повышения квалификации адвокатов, однако ни Союз, ни Центр и даже абсолютное большинство адвокатских формирований (коллегий, юридических консультаций или адвокатских кабинетов) - нет собственного помещения. О праве на недвижимую собственность Союза адвокатов и адвокатских формирований - в законе не закреплено, - говорит адвокат.

На официальном сайте Министерства юстиции РТ имеется страница «Реестр адвокатов», где должны быть сведения об адвокатах, адвокатских формированиях Республики Таджикистан и адвокатах иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность в Республике Таджикистан. Однако эта опция не работает.

Когда количество и качество не на высоте

Адвокаты из числа не прошедших квалификационный конкурс отмечают его сложность, включение наряду с профильными вопросов из области культуры, истории и политики.

- Квалификационный экзамен для адвокатов проводится открыто и прозрачно, но его эффективность остается не на должном уровне. Это связано с вопросами тестирования. Они, на мой взгляд, являются сложными. Есть предложение упростить эти вопросы и тем самым позволить большему количеству адвокатов получить статус. Ведь количество 600-700 адвокатов – мало для защиты населения в судебных делах, - считает профессор, преподаватель юридического факультета ТНУ Зайниддин Искандаров.

Правозащитники указывают, что прохождение квалификационной комиссии проблематично для русскоязычных адвокатов в связи с требованием знания в совершенстве таджикского языка.

Еще одна из причин нехватки профессиональных кадров в адвокатуре, как считают юристы – положения в законе, запрещающие имеющим судимость лицам заниматься адвокатской деятельностью.

Международная комиссия юристов в своих рекомендациях по вопросу о независимости адвокатуры в Таджикистане опубликованного в феврале прошлого года выразила обеспокоенность тем, что положение части 2 статьи 12 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», в соответствии с которым лицо, «осуждённое за совершение умышленного преступления», не допускается к сдаче квалификационного экзамена, может привести к путанице и создать правовую неопределённость, как противоречащее положениям Уголовного кодекса, определяющим критерии, которые являются препятствием для занятия других должностей и получения иного профессионального статуса в Таджикистане.

Сегодня остро стоит вопрос качества юридических услуг со стороны адвокатов. Как рассказал ранее в интервью «Азии Плюс» начальник Управления гражданского, экономического и социального законодательства Минюста РТ Абубакр Иномов, принятие нового закона и формирование Союза адвокатов РТ особенно на первых порах, не может стать гарантией искоренения таких всё еще актуальных проблем, как низкая образованность юристов, несмотря на повышенный спрос на профессию среди абитуриентов.

- Сегодня многие наши коллеги получают дипломы с отличием, но как показывает практика образование у нас всё еще не на должном уровне. Отталкиваясь от необразованности и непрофессионализма адвокатов, мы можем говорить о недостаточной престижности адвокатского дела и перед лицом правоохранительных органов, и в самом обществе, потому что сегодня об адвокате говорят больше как о посреднике между своим подзащитным, его родственниками и судом и следствием.

Пробелы и перекосы?

На всем постсоветском пространстве, в том числе и в Таджикистане, судьи воспринимают адвокатов как неизбежную, но малозначащую формальность. При этом обвинитель для них - это представитель государственных интересов. Этот перекос закреплен и в законодательстве.

Юристы сошлись во мнении, что в законодательстве Таджикистана, в частности в УПК РТ, прописаны правила, которые и создают изначальное неравенство участников уголовного судопроизводства.

- Органы обвинения, в частности прокуратура, по ряду полномочий имеют преимущество перед стороной защиты, - говорит он. - Это касается прежде всего аспектов, связанных с доступом адвокатов к материалам дела, доступом к подзащитным, подозреваемым в совершении преступления и т.д., - утверждают они.

Так пока остается открытым и вопрос независимости адвокатской деятельности. По мнению адвокатов, международные стандарты независимости адвокатской профессии указывают, что квалификационные комиссии адвокатов должны находиться при адвокатских формированиях, в нашем случае - при Союзе адвокатов. И все полномочия по присвоению или лишению статуса адвоката должны находиться у уполномоченного органа Союза адвокатов Таджикистана, а не у государственного органа.

При обсуждении Проекта Закона говорили, что это только на стадии переходного периода. Когда Союз адвокатов укрепится финансово и может обеспечить работу Квалификационной комиссии, тогда Союз адвокатов будет самостоятельно проводить квалификационный экзамен.

Кем и когда это будет установлено – пока неизвестно…