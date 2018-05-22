Матчем между «Истиклолом» и «Панджшером» завершился девятый тур чемпионата Таджикистана. Игра прошла на обновленном искусственном поле Центрального стадиона Душанбе и завершилась минимальной победой «Истиклола» – 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил белорусский легионер душанбинцев Николай Зенько, отличившийся на 12-й минуте, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

с сайта ФФТ

После этой победы «Истиклол» набрал 20 очков. Столько же очков в активе «Худжанда». Однако у душанбинцев есть матч в запасе.

Игры следующего, десятого тура пройдут 24, 26 и 27 мая. Центральный поединок тура и всего второго круга состоится в Худжанде. «Худжанд» на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» примет «Истиклол». Начало матча в 17:00 часов.

Еще три встречи десятого тура состоятся в субботу и воскресенье. В субботу, 26 мая, «Куктош» на стадионе «Нефтяник» в районе Рудаки встретится с «Хатлоном», а ЦСКА «Памир» домашнюю игру против «Баркчи» проведет на Центральном стадионе Гиссара.

Программа 10-го тура чемпионата Таджикистана завершится в воскресенье, 27 мая, матчем «Панджшер» – «Регар-ТадАЗ».

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