Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе узбекской стороны. В частности, речь шла о реализации договоренностей, достигнутых год назад по итогам государственного визита в Россию узбекского лидера.

Кроме того, узбекский президент рассказал о своей недавней поездке в США.



"Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и других сферах", — говорится в заявлении.

"В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы повестки дня в контексте подготовки предстоящего государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Узбекистан…", — отмечается в сообщении Кремля.



Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США состоялся 15-17 мая. Во время встречи с президентом США глава Узбекистана обсудил с американским коллегой перспективы двусторонних отношений.

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