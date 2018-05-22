Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон усилит финансовое давление на Тегеран и введет "самые жесткие санкции в истории".



"Мы осуществим беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. У лидеров в не будет сомнений относительно нашей серьезности", – сказал Помпео 21 мая, пишет CA-NEWS (CA).

По его словам, "удар от санкций будет болезненным, если иранский режим не поменяет курс".



"У Ирана больше никогда не будет карт-бланша на доминирование на Ближнем Востоке", – добавил Помпео.



Он повторил требования США к Ирану, среди которых отказ от разработки межконтинентальных баллистических ракет и вывод всех войск из Сирии.



10 мая Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана. В санкционный список вошли шесть человек и три компании, которые имеют отношение к Корпусу стражей Исламской революции – элитному подразделению вооруженных сил Ирана, которое подчиняется напрямую аятолле Али Хаменеи.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерного соглашения с Ираном. Он также подписал меморандум о возобновлении санкций в отношении Ирана, которые были отменены в рамках соглашения.



Президент Ирана Хасан Роухани заявил в ответ, что Иран не станет выходить из ядерного соглашения, но сразу же после переговоров с европейскими подписантами СВПД может возобновить "ядерную работу".



Соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.