Делегация международной правозащитной организации Amnesty International (AI) впервые с 2004 года посетит Узбекистан. В пресс-релизе организации говорится, что в ходе визита, запланированного на 22-25 мая, состоятся встречи с представителями Министерства иностранных дел и Минюста республики. В состав группы правозащитников войдут директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс и ее заместитель Денис Кривошеев, сообщает Фергана.

Мари Стразерс отметила готовность правительства Узбекистана к диалогу с международными экспертами по вопросам прав человека.

«Хотя позитивные шаги властей на протяжении последних полутора лет, в частности, безоговорочный запрет пыток, вселяют оптимизм, многое еще предстоит сделать для исправления тяжелой ситуации с правами человека в Узбекистане. Мы подготовили для узбекских властей список рекомендаций и рассчитываем, что официальные лица в Ташкенте изучат его со всей серьезностью. Речь, в частности, пойдет о прекращении уголовных дел и реабилитации всех преследуемых по политическим мотивам, а также о беспристрастном и эффективном расследовании преступлений против прав человека, совершенных в прошлом», – добавила глава регионального подразделения AI.

В последний раз представители Amnesty International посещали Узбекистан в 2004 году в рамках конференции, организованной AI совместно с узбекской правозащитной организацией «Матери против смертной казни и пыток».

Согласно ежегодному докладу AI о соблюдении прав человека в мире, в 2017 году Узбекистан стал единственной страной в Центральной Азии, где произошли положительные изменения в сфере восстановления и укрепления прав и свобод граждан. Вместе с тем, ситуация в этой сфере страны далека от идеальной. В частности, накануне недавнего визита президента Узбекистана в США Amnesty International призвала Дональда Трампа добиться от Шавката Мирзиёева проведения расследования дел, связанных с политическими репрессиями времен правления Ислама Каримова, а также обратить внимание на проблему притеснения сексуальных меньшинств.