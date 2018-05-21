19:33, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

Глава Согда Раджаббой Ахмадзода обязал всех председателей городов и районов области до 25 мая завершить все подготовительные мероприятия по организации летнего отдыха детей.

Соответствующее решение об организации летнего отдыха детей и молодежи в 2018 году Раджаббой Ахмадзода подписал сегодня, сообщили "АП" в пресс-службе председателя области.

В соответствии с данным решением, с целью своевременной подготовки летних лагерей отдыха и оздоровительных объектов для организации летнего отдыха детей создан областной штаб «Лето-2018».

Председателям городов и районов поручено принять необходимые меры для организации эффективного летнего отдыха и оздоровительных мероприятий для детей и к 25 мая завершит все подготовительные мероприятия, ремонт и оснащение помещений, спортивных площадок, плавательных бассейнов и другой инфраструктуры лагерей.

Как сообщил "АП" главный специалист отдела дошкольного и среднего образования управления образования Согдийской области Бахтиёр Сархатов, в летний сезон на территории области будут функционировать 19 загородных лагерей, 5 тысяч 527 дневных пришкольных лагерей, 243 лагеря отдыха и труда, 30 лагерей отдыха и трудовых занятий для учащихся 9-10 классов, 37 спортивно-оздоровительных лагерей.

Согласно предварительному плану, в целом эти лагеря смогут охватить летним отдыхом более 70 тысяч детей.

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