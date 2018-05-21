Как сдержать 50-тысячную толпу и чем работа сотрудника охранной службы похожа на работу журналиста, знает Шараф Хабибов, генеральный директор компании Red Line Security agency.

- Сегодня «Ред Лайн» - известный бренд в сфере охраны в стране. А как возникла идея открыть охранный бизнес?

- Я давно мечтал заняться бизнесом, своим делом. И когда решил взяться за это всерьез, начал изучать, в каком направлении двигаться, что сегодня актуально и что будет иметь успех. Рассматривал различные варианты, но так и не пришел к окончательному решению. Как-то на одном мероприятии в кругу друзей начали беседу о бизнесе. Тут один из моих товарищей, который строил бизнес-центр, сказал, что скоро ему нужно будет набрать охрану, но он не знает, как решить этот вопрос. Его слова меня заинтересовали. Я начал расспрашивать его, для чего ему нужна охрана, какой он хочет видеть ее, и так далее. После этого начал изучать эту сферу и понял, что она у нас не развита и что можно попробовать открыть свое дело в этом направлении.

- Связано ли было ваше решение с тем, что вы из семьи офицера и сами бывший военный?

- Конечно. Я сразу понял, что смогу добиться успеха в этом деле, так как хорошо знаком с особенностями военной службы. Я имел практический опыт – был и рядовым солдатом, и командиром. Также у меня было военное образование слушателя Военной академии Минобороны России.

- С чего начинали, как подбирали команду?

- Начинал изучать юридическую сторону вопроса, так как до нас никто этой сферой серьезно не занимался. По ходу стал думать, как строить дело. У меня еще после беседы с другом-бизнесменом в голове нарисовались планы, как организовать охранное агентство, кого приглашать.

Решив вопросы с регистрацией, подобрал команду, в которую вошли те, кого я хорошо знал по военной службе, и еще пара ребят. Всего нас было 8 человек. На большее у нас не было ни средств, ни объектов. Охранная служба все-таки имеет свои особенности, и эти особенности мы стали изучать.

Араш – первый клиент «Ред Лайна»

- Каким был ваш первый заказ?

- Мы начали рекламировать свою организацию, и в конце августа 2006 года к нам обратилась компания «Ориёно-Медиа» с предложением организовать охрану известного персоязычного певца Араша и его напарницы – Ребекки. В тот период приезд столь ярких звезд мировой поп-музыки был огромным событием для Таджикистана. Концерт Араша был запланирован на Центральном стадионе Душанбе 9 сентября. Мы должны были сопровождать эстрадную звезду и его команду начиная со встречи в аэропорту и до их отлета. Задача была очень серьезной, тем более концерт имел и некоторый политический характер, так как проводился накануне президентских выборов в стране. Мы начали подготовку.

- Ну и как, справились?

- Если бы это дело поручили нам сегодня, мы бы справились с ним без проблем. Но тогда нам не хватало опыта и людей. Несмотря на это, мы четко организовали охрану и сопровождение Араша от аэропорта до гостиницы «Меркурий». Там тоже все было нормально. Но главные испытания ждали нас на стадионе. Дело в том, что за несколько дней до намечаемого концерта по телеканалам прошла реклама, что Араш на стадионе будет петь бесплатно. А как мы помним по недавним весенним праздникам, желающих попасть на бесплатное развлечение бывает очень много. И вот 9 сентября к полудню у Центрального республиканского стадиона, где и должен был состояться концерт, собралось почти 50 тысяч поклонников Араша. А певец не мог выступить в этот день, так как его музыканты не смогли прилететь в Душанбе из-за задержки рейса.

- Как выкрутились из ситуации?

- Организаторы концерта предложили Арашу спеть под фонограмму, но он категорически отказался. «Я впервые приехал в Таджикистан, я много читал об этой стране и уже успел полюбить таджиков. Как я могу при этом спеть под фонограмму?!». Время шло, было ясно, что музыканты Араша не успеют, а на стадионе уже начался концерт. Выступали наши местные звезды, но весь стадион требовал Араша. В итоге все-таки удалось убедить его выступить. Было решено, что Араш выйдет на сцену, споет один куплет своей песни без музыки и затем объявит зрителям, что его концерт состоится завтра.

- Вы понимали, как среагируют на это зрители, чуть ли не с утра ждавшие своего кумира?

- Да, конечно. Напряжение чувствовалось еще на подступах к арене. Стадион был полон. Тысячи людей толпились вокруг стадиона. Но на арену нам удалось пройти без проблем, люди просто не успели понять, кто проходит рядом с ними. Быстро добравшись до сцены, Араш вышел к зрителям.

Люди были в восторге. Он спел с ними пару куплетов и затем сообщил, что основной концерт будет на следующий день, и, пригласив их на концерт, покинул сцену. Как потом мне сказали мои знакомые, сидевшие на стадионе, из-за шума оваций и криков зрители не расслышали последние слова певца. И когда Араш начал в сопровождении наших ребят покидать стадион, люди пришли в негодование и начали двигаться навстречу певцу. Милиция с трудом сдерживала толпу. Мы быстро взяли Араша в кольцо, впереди поставили трех физически крепких парней, которые должны были очистить путь. Быстрота действий помогла нам без серьезных проблем покинуть стадион.

- Как отнёсся ко всему этому Араш?

- Когда мы сели в машину и поехали в гостиницу, он заплакал. Ему было обидно. «Шараф, мне очень стыдно. Я оскорбил этих людей. Они ведь целый день ждали меня. Завтра никто не придет на мой концерт», - говорил он. Мы успокаивали его как могли, говорили, что и завтра стадион будет полон. В тот же вечер поехали на телевидение, где Араш еще раз извинился перед таджикистанцами и пригласил всех на стадион. На следующий день уже в сопровождении своего музыкального ансамбля Араш дал грандиозный концерт. Зрители взрывами аплодисментов отвечали на каждую его песню. Певец был счастлив. Но и мы, конечно, были рады, что все в итоге завершилось благополучно и «Ред Лайн» выдержал свой первый и самый сложный экзамен. На следующий день Араш дал концерт в Кулябе и затем улетел домой в Швецию.

- В Кулябе обошлось без ЧП?

- Да, там все было нормально, но вот по дороге случилась смешная история. По дороге Араш и Ребекка остановились у кишлака, чтобы сходить в туалет. Выйдя оттуда, Ребекка громко смеялась. «Я никогда не видела такой туалет, супер, он мне напомнил туалет Шрека», - сказала она и даже сделала селфи на его фоне.

Но, к слову, совсем по-другому позже среагировали на наши придорожные туалеты у дорог арабские гости. Я был в одной группе с ними, и мне было крайне неудобно, когда они начали критиковать состояние этих туалетов и отказались даже заходить туда.

- Кому еще из известных ВИП-персон вы предоставляли свои услуги?

- Практически всем, кто приезжал в Таджикистан с концертами или другими выступлениями. Это - Анди, Сами Юсуф, Дима Билан, Сергей Лазарев, Максим, Согдиана, Малика Каландарова, Анна Седокова, Брайан Трейси, Павел Майков и многие другие.

Как управлять толпой?

- В республике есть несколько охранных служб, чем «Ред Лайн» отличается от них?

- Вместе с нами и чуть позже открылись еще несколько охранных агентств. Ребята там тоже отличные, имеющие опыт службы в силовых структурах, мы с ними дружим, часто собираемся за пиалкой чая. В чем наше отличие? Думаю, в том, что мы никогда не стоим на месте, мы каждый день думаем, как улучшить свою работу, так как работаем по системе ISO 9001(международная система качества). После появления любой проблемы или идеи мы собираемся и обсуждаем, как решить эти задачи. У нас целая система различных услуг по сопровождению персон, грузов, объектов с использованием не только сотрудников, но и электронной системы. Есть своя кинологическая служба. Мы внедрили автоматизацию управления внутренними процессами. У нас своя школа подготовки охранников. Конечно же, при этом используем и зарубежный опыт. При любой своей поездке за рубеж я наблюдаю за действиями охранных служб, полиции и стараюсь что-то полезное взять на вооружение.

- А охранная служба какой страны на вас произвела наибольшее впечатление?

- Меня сильно поразило, как организована безопасность при проведении массовых мероприятий в Китае. Там службы охраны и полиция работают насколько слаженно, четко, что иногда думаешь, что это не люди, а роботы.

В Германии хорошо поставлена частная охрана объектов. В Париже очень четко справляются с огромной толпой туристов.

- Бывали ли чрезвычайные ситуации во время несения службы вашими сотрудниками на больших мероприятиях?

- В первые годы работы иногда случались. Так, например, однажды во время большого концерта в Турсунзаде толпа прорвала кольцо внешней охраны и устремилась к входным воротам. Только быстрота и правильные действия наших ребят предотвратили возможные негативные последствия.

- Как ваши ребята справляются с «психологией толпы» при работе на массовых мероприятиях?

- «Психология толпы», как известно, очень опасна и непредсказуема. Изучая это явление, мы поняли, что самое главное – чтобы толпа долго не стояла на одном месте. Ее надо разделять и двигать в разные направления. Второе – выявлять и отделять зачинщиков беспорядка. Их обычно немного, но они наиболее активны. И тут большую помощь нам оказывают наши мобильные ограждения - турникеты. Попав в лабиринт турникета, человек сразу оказывается отделенным от остальных, и на него «психология толпы» уже не действует. Кстати, турникеты производим мы сами, и их использование намного снижает стоимость наших услуг, так как каждое ограждение заменяет несколько сотрудников.

Как стать настоящим телохранителем

- Какими навыками должен обладать кандидат на работу в «Ред Лайне»? Что-то есть совсем необычное, что он должен уметь делать?

- Есть общие для этой системы требования – высокий рост, крепкое телосложение, устойчивая психика и опыт службы в армии. Человеку, не служившему в армии, очень трудно работать у нас. Также в нашем агентстве работают и люди старшего возраста, которые могут и не соответствовать физическим требованиям. Но у них есть опыт. У нас в основном работают бывшие силовики – от младшего офицерского состава до генералов. При этом все сотрудники должны быть терпеливы, вежливы и не применять физическую силу в отношении людей, если нет на то крайней необходимости.

- Какой должна быть хорошая охрана?

- Поставить у дверей охранников - это еще не значит, что у тебя организована охрана. Хорошая охрана - это налаженная система защиты: физическая, техническая, интеллектуальная. То есть нужно защитить доверенный объект, будь то физическое лицо или здание, используя помимо самих охранников системы оповещения, камеры наблюдения. Кроме того, нужно изучить и окружение доверенного вам объекта, близлежащий участок. Если это организация – его деятельность, близких к нему людей, коллег, знакомых, все до мелочей. Угроза может исходить из самого неожиданного места, и охрана должна быть готова к этому.

- Скажем, я хочу нанять у вас охрану для себя. Сколько это будет стоить и что туда входит?

- У нас гибкая ценовая политика, мы всегда идём навстречу заказчикам. Но сначала мы должны разработать систему охраны и представить вам. Вы изучаете, вносите свои коррективы. Только потом можно говорить о стоимости. После принятия вашего объекта под охрану вы перестаёте думать об этом. Охраной будет заниматься не просто охранник, а вся компания «Ред Лайн». О результатах работы еженедельно будете получать отчеты. И если вас что-то не устроит, вы говорите – мы исправляем. Наш девиз: «Генеральный директор «Ред Лайна» - это наш заказчик. Он даёт нам работу».

- Когда говорят об охране лиц, вспоминается известный фильм с участием Кевина Костнера «Телохранитель». Интересно, много ли киношных вещей на самом деле применяется в обычной работе?

- Сюжеты этих фильмов создавались не на основе фантазий режиссера. При составлении сценария в таких случаях всегда берутся консультации у специалистов в этой области. Понятно, что в кино события происходят более динамично, красочно, в сжатой форме, но фактически ситуации, показанные в том же «Телохранителе», вполне могут иметь место в реальной жизни.

- Говорят, есть правило для любого сотрудника охраны персон: он должен защитить «объект» даже ценой жизни, но, наверное, это больше красивые слова, чем правда?

- Давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения вашей сферы. Многие профессиональные журналисты в мире, рискуя своей жизнью, пишут актуальные, резкие, правдивые статьи, выводят на чистую воду коррупционеров, членов преступных группировок, нечестных политиков и так далее. Посторонний человек на это смотрит с удивлением, думая: вот дурак, куда он лезет, чего ему не хватает? Но для журналиста-профессионала это не просто работа, а смысл жизни. Так же и работник охраны. Профессиональный охранник защищает свой объект, персону, не задумываясь о том, что может при этом отдать жизнь. Это его работа. Хотя, конечно, прежде чем приступить к ней, любой сотрудник проходит тщательную подготовку, в том числе и по самозащите.

Садовод, влюбленный в горы

- Мы знаем, что вы занимаетесь и туризмом. Это больше ваше хобби или еще одно серьезное направление в бизнесе?

- Интерес к альпинизму появился после того, как мой брат начал этим заниматься. Он организовывает экспедиции на пик Исмоила Сомони. Альпинизм – это очень необычный, экстремальный отдых для тех, кто стремится побеждать самого себя. Наш большой враг – мы сами. Мы сами ограничиваем себя во всем, считаем, что это не для нас, что мы не сможем, и так далее. Альпинисты - люди, которые бросают вызов всем этим рассуждениям. Каждый из этих людей – интеллектуал. Я редко встречал среди альпинистов обычных людей, среди них очень много ученых, писателей.

- В отличие от нас, в соседнем Кыргызстане альпинизм развит хорошо. Можете назвать три основные проблемы таджикского альпинизма?

- Как вы правильно заметили, Кыргызстан в сфере альпинизма имеет больше плюсов. Так, например, в Кыргызстане до базового лагеря можно доехать даже на легковой машине. Там у них есть электричество, сотовая связь, интернет.

Что же у нас? До базового лагеря можно добраться только на вертолете. Или пешком в течение недели. Свет дается только движками. Горючее и даже каждая буханка хлеба доставляется на вертолете. Отсюда и высокие цены. Кроме того, у нас не развит альпинизм, хотя 93 процента территории страны – это горы.

- У вас много остается времени на частную жизнь? Как вы ее проводите?

- Не так много, но я стараюсь этот небольшой отрезок времени провести в основном с семьей. У меня трое прекрасных, воспитанных детей. Я люблю проводить время с детьми, иногда готовлю с ними уроки, больше в игровой форме. В воспитание детей большой вклад вносит моя супруга, по профессии журналист. Почти каждый вечер мы собираемся вместе – братья, родители.

- Ваши интересы?

- Хотя вырос я в городе, меня привлекает садоводство. У нас за городом имеется небольшой сад, где мы выращиваем яблони, черешню, гранаты. Одно дело, когда покупаешь фрукты на базаре, и другое – когда выращиваешь их сам. Тут и вкус кажется особым, и наслаждение – совсем другое.

- Ваш отец генерал Абдулло Хабибов – известная в стране личность, человек, не терпящий обмана, резко реагирующий на любую несправедливость. А какой он дома? Как воспитывал вас, как наказывал за «нарушения»?

- Мне очень повезло с родителями. Отец прошел сложную, суровую жизнь. И эти трудности закалили его характер. Но он человек не суровый, а справедливый, строгий, честный. Все время, как я его помню в детстве, он всегда сидел за рабочим столом и что-то читал, писал. С нами отец общался конкретно: он объяснял, что хорошо и что плохо, и строго предупреждал не преступать черту. Но он никогда не поднимал на нас руку. И если вдруг мы допускали «нарушения», достаточно было одного его взгляда, чтобы мы их больше не повторяли.

- Хотелось бы услышать несколько слов о вашей покойной матери. Как ей удавалось справляться с воспитанием кучи собственных детей и еще успевать заниматься педагогической деятельность?

- Когда мы были еще маленькими, она занималась нашим воспитанием и не поступила в вуз, хотя школу окончила на отлично. А когда мы повзрослели, мама подала документы в пединститут и, окончив его, стала преподавать в школе в начальных классах. Она очень любила детей, не только своих, но и учеников. В школе помимо уроков часто проводила различные мероприятия. Также она любила приглашать гостей. Она была как магнит, к которому тянулись все мы.

- Какие черты характера вы переняли у ваших родителей?

- Очень трудно сказать, потому что родители для меня всегда были и остаются совершенными людьми, идеалом. Легче сказать, что я всё время пытаюсь культивировать в себе их качества. И это очень трудно, потому, что в любой сложной ситуации они выбирали позицию и действие порядочного человека. Сегодня это назвали бы самопожертвованием, учитывая культ материального обогащения. И самое главное, они всегда говорили, что если ты взялся за дело, то выполни его так хорошо, как никто еще не делал!

Все фотографии предоставлены Шарафом Хабибовым.

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