Мать с тремя малолетними детьми погибла под камнепадом: ЧП произошло в селе Маргзор Айнинского района во второй половине дня 20 мая.

Женщина занималась сельскохозяйственными работами в своем частном дехканском хозяйстве, распложённом на территории участка Сангхои Чигишт, а ее дети – восьмилетняя дочь, пятилетний сын, и годовалая девочка играли рядом, сообщили "АП" в Комитете по чрезвычайным ситуациям при правительстве РТ.

"Мать, увидев, как с горы сорвался валун, побежала к детям, и накрыла их собой, пытаясь спасти. Все четверо погибли от травм, несовместимых с жизнью", - отметили в КЧС.

В ведомстве отметили, что камнепад был спровоцирован продолжительными ливнями.

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