АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 МАЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе в столичном «Манеже» продолжит свою работу выставка экспортной продукции из Беларуси.

- В Душанбе в театре оперы и балеты состоится вечер балета, посвященный памяти балерины Малики Сабировой. Начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 МАЯ

1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Великим Герцогством Люксембург.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 МАЯ

1936 – Родился фольклорист Салохиддин Фатхуллоев.

1942-1982 – Родилась балерина, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Малика Собирова.

1944 – Родился доктор педагогических наук, профессор Саидбой Шербоев.

1949-2009 – Родился журналист Абдулхай Саидов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь, (ночью выше 2500м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -1+4, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по Западу ГБАО кратковременный дождь, по Востоку ГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, по Востоку ГБАО ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, кратковременный дождь, местами сильный (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.