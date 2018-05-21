На этой неделе в проекте «Салом, соседи!» мы расскажем историю о самой бесстрашной таджичке нашего времени - Зебо Имомовой. О ней, кстати, знает каждый второй душанбинец, который хоть раз побывал в столичном зоопарке. Но вот жители Узбекистана вовсе не осведомлены, что единственная в Центральной Азии укротительница живет именно в нашей стране. Поэтому мы решили сделать о ней сюжет в рамках этого проекта, чтобы и наши соседи знали о Зухре. Выйдет история уже завтра, во вторник в 11:00.

В среду в это же время мы расскажем вам про вновь установленный памятник Джами и Навои в Самарканде. Вы, наверное, в курсе, что еще в 2009 году этот символ дружбы таджиков и узбеков был демонтирован. Но совсем недавно, после улучшения отношений между нашими странами, местные власти решили восстановить памятник, и дали ему более красивое место, чем раньше – теперь стоит он в центральном парке имени Алишера Навои.

В четверг в 11:00 мы хотим познакомить вас с почетным профессором Таджикского аграрного университета Ходжинеъматом Усмоновым, который выращивает самые дорогие цветы Таджикистана. Стоимость его цветов, между прочим, варьируется от 10 до 1000 сомони. И еще: именно его декоративные деревья и цветы украшают наш Дворец нации.

Закроем мы эту неделю вдохновляющей историей обычного пенсионера из города Худжанд. 68-летний Нуъмон Хасанов решил на пенсии просто так не сидеть, а делать добро – он абсолютно бесплатно чинит всем людям с ограниченными возможностями их сломанные коляски, а некоторым вовсе собирает из запчастей новую. «О добрых делах, - говорит он, - обычно не рассказывают, но я делюсь, чтобы вдохновить остальных!».

Цель проекта «Салом, соседи!» проста – помочь жителям двух соседствующих стран – Таджикистана и Узбекистана – лучше узнать и понять друг друга. Через истории простых людей мы будем знакомить наших соседей с нашей страной и наших соотечественников с соседней республикой.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!», в которых мы рассказываем о Таджикистане и Узбекистане, вы можете посмотреть здесь.