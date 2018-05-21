Среднемесячная номинальная заработная плата в Таджикистане с начала года выросла почти на 10,5 процентов. На начало апреля средняя зарплата в стране составила одну тысячу 228 сомони ($136).

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работающим по найму, в марте нынешнего года сложилась в размере 1228,08 сомони, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ. По сравнению с январем, среднемесячная зарплата выросла на 116 сомони (почти $13).

Наиболее высокую зарплату в марте получали работники финансового посредничества (3191,19 сомони) и горнодобывающей промышленности (2385,79 сомони).

Самая же низкая зарплата сложилась у работников сельскохозяйственной отрасли (532,77 сомони).

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная зарплата в марте зафиксирована в Душанбе – 1934,24 сомони.

Меньше всего получали в Хатлонской области – 915,53 сомони (в среднем).

Минимальная зарплата на данный момент в Таджикистане составляет 400 сомони.

Таджикистан по уровню средней зарплаты на пространстве СНГ закрепил за собой последнее место, которое удерживает на протяжении 27 лет своей независимости.

Наиболее высокая среднемесячная номинальная зарплата в прошлом году была зафиксирована в России ($600), где, по различным данным, находится каждый восьмой таджикистанец в поисках работы.

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