В настоящее время душанбинский цементный завод не работает даже на 30% от своей производственной мощности

Таджикистан наращивает производство и, соответственно, экспорт цемента. Республика превращается в основного поставщика этого вида строительного материала на рынки соседних стран, вытесняя оттуда пакистанскую продукцию.

Цемент в Таджикистане во времена Советского Союза производился только одним предприятием – Душанбинским цементным заводом (ДЦЗ). Хотя производственная мощность данного предприятия составляла 1 миллион тонн в год, продукцию в таком объеме завод никогда и не выпускал.

В настоящее время ДЦЗ не работает даже на 30% от своей производственной мощности. «На данный момент «Таджик цемент» (бывший ДЦЗ) выпускает до 300 тысяч тонн цемента в год, так как работают только две малые печи, переоборудованные с природного газа на уголь», - сообщил «АП» начальник управления строительных материалов Министерства промышленности и новых технологий Шамсиддин Иброхимов.

Данное предприятие имеет еще две большие печи общей мощностью 600 тысяч тонн. Функционировать они могут только при использовании в качестве топлива природного газа. Однако из-за отсутствия этого вида топлива они простаивают в течение многих лет.

«Установленное на заводе еще в советские времена оборудование устарело. Заменить его не представляется возможным по той простой причине, что такое оборудование уже не производится», - объясняет Иброхимов. На переоборудование же печей для перехода на уголь ранее не хватало средств, а теперь специалисты не видят в этом необходимости, так как в стране заработали новые мощности, тем более построены они в отличие от столичного завода в отдалении от густонаселенных местностей.

Идем на рекорд!

За годы независимости в Таджикистане с использованием иностранных инвестиций были созданы десятки новых цементных заводов. «На данный момент по республике функционируют 13 малых и крупных предприятий, общая годовая производственная мощность которых составляет 5 миллионов тонн», - отметил глава управления стройматериалов Минпрома. Все эти предприятия в качестве топлива используют каменный уголь, запасов которого в стране предостаточно.

По словам Иброхимова, в январе - апреле нынешнего года эти предприятия произвели 1 миллион 140 тысяч тонн цемента. Это на 470 тысяч тонн больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Более 80% общего объема выпускаемого цемента приходится на три предприятия, созданные с участием китайских инвестиций: ООО «Чунгтсай Мохир цемент» (Яванский район), «Хуаксин Гаюр цемент» (Яванский район), «Хуаксин Гаюр Согд цемент» (район Бободжона Гафурова). Доля «Таджик цемента» (Душанбе) в общем объеме составляет всего около 8%.

В Минпроме ожидают, что отечественные предприятия до конца этого года произведут 3,5 миллиона тонн цемента и, таким образом, обновят собственный рекорд.

В 2017 году в стране было произведено 3,1 миллиона тонн, по итогам текущего года от них ждут рекорда в 3,5 миллиона тонн.

Кто покупает таджикский цемент?

Таджикистан в настоящее время полностью удовлетворяет собственные потребности в цементе, и с 2015 года излишки этой продукции поставляются в соседние страны. В 2015 году было экспортировано всего 500 тонн цемента, в 2016 году эта цифра выросла до 282 тысяч тонн, а в прошлом году – до 1 миллиона 22 тысяч тонн.

По данным Минпрома, в настоящее время таджикский цемент поставляется на рынки Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана. С начала года в эти страны экспортировано 456 тысяч тонн цемента, что составляет 40% от общего объема выпуска этой продукции.

В министерстве отмечают, что таджикский цемент медленно, но верно выдавливает с региональных рынков аналогичную пакистанскую продукцию. «В соседних странах предпочитают приобретать наш цемент из-за высокого качества и сравнительно приемлемой стоимости», - отметил Шамсиддин Иброхимов.

Предприятиями Таджикистана выпускаются наиболее востребованные марки сульфатостойкого цемента – М400 и М500. Объясняется такая большая популярность этих марок наличием прочностных характеристик – они способны выдерживать нагрузки, превышающие 400 и 500 кг/см2 соответственно.

Специалисты наряду с относительно невысокой цены отмечают многочисленные достоинства этих марок цемента: наличие высоких прочностных характеристик; стойкость к воздействию влаги, перепадам температур и к коррозионному износу; продолжительный срок службы железобетонных конструкций; возможность применения в любых климатических зонах без внесения противоморозных добавок и прочее.

И это не предел

В ближайшие годы в республике планируется построить и запустить новые предприятия по выпуску цемента. В частности, начались предварительные работы по строительству в Кубодиёнском районе Хатлона цементного завода, который станет самым крупным в республике.

«Данное предприятие проектной мощностью 2 миллиона тонн планируется запустить в два этапа. В настоящее время проводятся геодезические и геологические работы, подготавливается технико-экономическое обоснование проекта. Он будет реализован с участием иностранных инвестиций», - сказал начальник управления стройматериалов Минпрома.

Также, по его словам, запланировано строительство крупного цементного завода в Ванчском районе ГБАО.

Строительство таких предприятий при наличии больших запасов необходимого сырья в Минпроме считают целесообразным. «Главным компонентом при производстве цемента является известняк, которого в республике более чем достаточно. Также мы располагаем глиноземом и другими исходными материалами», - подчеркнул представитель Минпрома.

Необходимые жертвы?

Достижения таджикских промышленников вызывают беспокойство экологов, которые считают, что непомерное увеличение численности цементных заводов может нанести непоправимый ущерб экологии страны.

«Китай в связи с серьезными экологическими проблемами за последние годы активно выводит за пределы своей территории главных загрязнителей воздуха, в частности цементные заводы. По статистике, в более чем 90 процентах городов Китая превышены нормы содержания вредных веществ в воздухе. В связи с этим китайских бизнесменов вынудили искать страны с подходящими условиями для развертывания своего бизнеса. Для производителей цемента такой удобной страной оказался Таджикистан, где имеются большие потребности в этом стройматериале. Кроме того, Таджикистан располагает практически всеми исходными материалами для производства цемента и дешевой рабочей силой, что тоже на руку китайским инвесторам», - сказал «АП» независимый эколог на условиях анонимности.

Он с сожалением добавил, что «о губительных последствиях размещения китайского цементного бизнеса в Таджикистане, по всей видимости, никто особо не задумывается».

Экономисты же полагают, что республике крайне необходимо строить и запускать как можно скорее новые производственные предприятия.

«В принципе, большинство промышленных объектов тем или иным образом оказывают негативный эффект на окружающую среду. То же алюминиевое производство или же теплоэлектроцентрали, которые расположены в черте столицы. Они наносят более ощутимый урон экологии, но потребности заставляют нас идти на определенные жертвы», - отметил экономист Сайфулло Махмудов.

Он отметил, что внутреннее производство снижает стоимость продукции, способствует занятости населения, увеличению доходов бюджета. «Немаловажным является также тот факт, что производственные предприятия снижают отток, а в случае с цементом еще и увеличивают приток так необходимой для страны валюты», - заключил экономист.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus