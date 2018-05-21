Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 18 мая по случаю наступления мусульманского поста Ораза с началом Рамадана дал садаку (добровольную милостыню) в Мемориальном комплексе Halk hakydasy («Народная память») в Ашхабаде. В тот же день по случаю праздника воспитанникам Дворца детей-сирот от имени президента были розданы финики, пишет ИА Фергана.

Процесс вручения президентских фиников тщательно документировался государственными агентствами, которые запечатлели сирот с пакетами в руках в разных ракурсах.

«Воспитанники Дворца детей-сирот адресовали президенту Гурбангулы Бердымухамедову признательность за заботу и отеческое внимание <...> Всемерная забота о подрастающем поколении туркменистанцев является одним из важнейших аспектов социальной политики туркменского лидера. В стране созданы все условия для счастливого детства», — отчиталось 18 мая государственное агентство TDH, практически повторив сталинистский лозунг 1936 года. С другой стороны, подарок отсылает к словам пророка Мухаммеда: «Пусть тот, кто найдет финики, разговляется ими». Отмечено, что финики уменьшают чувство голода постящегося, что позволяет повременить с чрезмерным приемом пищи.

Эти финики вызвали негодование у читателей сайта «Хроника Туркменистана», которые посоветовали главе Туркмении поручить своему зятю Ибабекиру Бекдурдыеву, обоадателю коллекции наручных часов на миллион долларов, раздавать финики голодным детям и приговаривать при этом, что разговляться финиками напутствовал сам пророк.

Сам Бердымухамедов с сиротами не встречался. Он поздравил собравшихся у мемориала Halk hakydasy с праздником, который совпал в этом году с Днем Конституции и государственного флага Туркменистана, и попросил муфтия прочесть молитву «тебярек».

Муфтий помолился о мире и спокойствии на туркменской земле, о единстве народа и здоровье Бердымухамедова, участникам садака «агзачар» (ифтар) были предложены блюда национальной кухни. После трапезы муфтий прочел другую молитву, и Бердымухамедов уехал.