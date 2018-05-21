Сегодня у здания посольства Ирана в Душанбе собрались несколько десятков человек с плакатами: «Долой Кабири», «Не хотим повторения 1992-2000гг.», «Что вы хотите от народа Таджикистана?», "Верните наших детей".

Среди бастующих были, в основном, молодые люди, а также женщины.

Собравшиеся выкрикивали: «Никто не имеет право вмешиваться в государственную политику Таджикистана».

«Мы благодарим Бога за наше государство, и все знают наше государство, благодаря Эмомали Рахмону. Долой терроризм и Кабири», - говорит один из митингующих на видео, опубликованном на сайте Faraj.tj.

Из выкриков митингующих следует, что они требуют у консула и представительства Ирана в Таджикистане вернуть жителей Таджикистана из Ирана, чтобы те не становились на неправильный путь и не угрожали безопасности страны.

Митинг длился не более получаса, после чего митингующие разошлись.

В посольстве Ирана никак не прокомментировали ситуацию.

Предыстория

В 2015 году лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири был приглашен в Тегеран для участия на международной конференции «Исламское единство». После конференции его принял духовный лидер Ирана Аятолла Али Хоменеи. Тогда МВД Таджикистана вручило ноту послу Ирана в Душанбе в связи с приглашением лидера запрещенной ПИВТ в Тегеран.

Сразу после этого Таможенная служба Таджикистана ввела ограничения на импорт продовольственной продукции из Ирана – сухого чая, мяса птицы, куриного фарша и другой продукции введены из-за их низкого качества. В июле 2016 года была прекращена деятельность Комитета «Имдод» Имама Хумайни, ведущей благотворительной организации Ирана.

Позже было закрыто представительство Ирана и его культурный центр в Худжанде, на севере страны. Была закрыта также таджикско-иранская компания по производству тракторов - ТоджИрон.

В августе 2017 года МВД выпустил фильм, где обвиняет Иран в заказе убийств представителей таджикской интеллигенции во время гражданской войны. Согласно фильму, в Иране в целом проходили диверсионные и террористические учения порядка 200 таджиков. Заказ на убийство ряда таджикских лидеров Иран давал, якобы, через экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзода, который собирался совершить государственный переворот в сентябре 2015 года.

В фильме указывалось, что Назарзода являлся членом Партии исламского возрождения.

ПИВТ была признана в Таджикистане как экстремистско-террористкая организация в 2015 году. Члены Высшего политсовета партии осуждены на длительные сроки заключения. Сам Кабири в настоящее время находится в одной из Европейских стран, имеет статус политического беженца. По некоторым данным, он организовал работу партии с теми членами ПИВТ, которые покинули республику. Открыты штабы ПИВТ в европейских странах: в Германии, Австрии, Польше и т.д.

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