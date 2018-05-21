В хокимияте Андижанской области 19 мая под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась встреча с участием хокимов (глав администраций) районов.

Президент рассказал о кредитных ресурсах, выделенных на развитие предпринимательства в Андижанской области, передает CA-News.

«Пусть руководители четырёх секторов запишут, почему я не выделяю деньги Андижану. В Андижане нет крупных предприятий, как, например, крупного нефтеперерабатывающего завода в Фергане, или химического завода. Этот автомобильный завод (GM Uzbekistan - ред.) работает для приличия. Если будет десять таких заводов, тогда и будет польза. Будет конкуренция. За последние 27 лет этот завод получил много льгот, освобождение от налоговой нагрузки, но локализации мало», - сказал он.

"Этот завод не предоставляет населению новых рабочих мест. Поэтому мы должны улучшить условия жизни в Андижане. Больше развивать рыболовство и птицеводство. Например, в Намангане мы организовали промысловые проекты на реке Нарын. Мы раздали людям землю вдоль реки», - отметил он.

19 мая Шавкат Мирзиёев посетил Андижанскую область. В ходе визита президент ознакомился с деятельностью текстильных, шелководческих, фармацевтических, агропромышленных предприятий, провел собрание с активистами региона.

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