В год развития туризма компания «МегаФон Таджикистан» запустила сеть третьего поколения на территории курортной зоны «Чилучор Чашма» в Хатлоне. Теперь гости региона могут брать с собой на источник смартфоны не только для того, чтобы звонить – им, а также местным абонентам оператора стал доступен мобильный интернет на скорости до 42 Мбит/с.

Источник «Чилучор Чашма» находится в районе Носири Хусрав Хатлонской области. Ежегодно туристы из всех регионов Таджикистана и соседних стран приезжают сюда для того, чтобы полюбоваться красотой природы. Теперь у них есть возможность поделиться впечатлениями и фото благодаря связи, предоставленной компанией «МегаФон Таджикистан».

«2018-й год объявлен в Таджикистане годом развития туризма и национальных искусств. Наша компания может внести свою лепту в повышение привлекательности территорий, запуская объекты связи возле знаковых туристических объектов. Многие из них удалены от крупных населенных пунктов – так, «Чилучор Чашма» находится в 12 километрах от ближайшего поселка. Это усложняет строительство объектов связи, но мы прекрасно понимаем, как нужны современные телеком-услуги жителям и гостям Хатлона. Теперь еще один прекрасный уголок Таджикистана стал частью единого мирового интернет-пространства», – отмечает руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.

Базовая станция «Чашма» обеспечивает высокоскоростным 3G-интернетом не только посетителей источника, но и жителей ближайших кишлаков. Многие из них работают в Российской Федерации, и для их семей очень важно, что они теперь могут общаться и по видео-вызову. Средние скорости, доступные абонентам в сети третьего поколения, составляют 7-10 Мбит/с, максимальные – до 42 Мбит/с. Это позволяет смотреть на экранах мобильных устройств видео высокой четкости и без «торможений».

«Ежегодно мы с друзьями приезжаем на источник «Чилучор Чашма», чтобы лечиться и просто отдыхать. Хочу отметить, что я очень люблю смотреть фильмы и в свободное время смотрю их на своем смартфоне. Очень рад, что теперь во время отдыха на источнике могу пользоваться высокоскоростным интернетом от «МегаФон Таджикистан» и смотреть свои любимые фильмы», – делится впечатлениями посетитель источника Дилшод ОЛИМОВ.