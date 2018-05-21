В день Национального бега, который состоялся 20 мая, во всех городах и районах Согдийской области на беговые дорожки вышли более 96 тысяч человек. Среди бегунов – от дошкольников до пенсионеров.

В Худжанде в забеге приняли участие более 25 тысяч человек. В 8 часов утра бегуны стартовали от комплекса плавательных бассейнов «20-летия Независимости», пробежали по проспекту Рахима Джалила через новый мост, и финишировали на площади Государственного флага РТ.

Победителей глава области Раджаббой Ахмадзода, который сам активно участвовал в забеге, наградил грамотами и ценными подарками

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Всего по стране в национальном забеге приняли участие более 436 тыс. человек

На старт, по данным Комитета по делам молодежи и спорту, вышли 436,6 тыс. граждан, в том числе 124,6 тыс. женщин.

Больше всего бегунов было зарегистрировано в Душанбе - 45 тыс. человек, среди которых сотрудники разных ведомств, администрации главы государства. В Душанбе к участникам акции присоединились помощник президента по вопросам развитию общества и связью с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода, глава управления по массовому споту администрации столицы Тоджиддин Саидзода.

Общее расстояние забега в Душанбе составило 10 км. В нем победили студент медицинского университета Мехрубон Шамсиддинов среди мужчин и студентка институт физкультуры Салима Боронова. Им были вручены памятные призы

Национальный забег проводится в Таджикистане по инициативе президента Эмомали Рахмона с 2006 года с целью популяризации здорового образа жизни, развития спорта в стране и его распространения среди населения.

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