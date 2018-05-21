Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана заявляет, что правительство на данный момент передумало продавать швейную фабрику «Гулистон Душанбе», на которую в последние годы искало покупателя.

«На данный момент фабрики «Гулистон Душанбе» находится на балансе государства и продолжает свою работу, - сообщили «АП» в комитете. - Мы ежегодно предоставляем в правительство программу по продаже госимущества, в списке, в том числе, фигурирует и эта фабрика. В этом году на ее продажу мы не получили разрешения».

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По данным источника, на аукционе 23 мая будет выставлен один из складов фабрики, начальная сумма продажи которого составит 784 тыс. 436 сомони ($85 тыс.).

«В аукционе может принять участие любой желающий, для этого нужно заранее написать заявление в Госкомимущество и внести взнос для обеспечения заявки в размере 17,5 тыс. сомони.

Аукцион состоится в 10:00 часов, в городе Душанбе по ул. Техрон, 21, сообщили в комитете.  

В январе 2017 года Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана сообщил, что стартовая цена полного пакета акций всего предприятия оценивается в 32 миллиона сомони (свыше $4 млн.).

 

Продать не смогли

«Предприятие дважды было выставлено на продажу, в сентябре 2016 года и январе 2017 года. Однако потенциальные покупатели не проявили интерес», - сказал тогда «АП» заместитель председателя Госкомимущества РТ Анвар Наджмиддинзода.

В апреле 2014 года решением экономического суда города Душанбе предприятие перешло в собственность государства. Суд удовлетворил иск Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана о незаконной приватизации фабрики. После она была переименована из ЗАО «Гулистон» в ОАО «Гулистон Душанбе».

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«Предприятие имело большие задолженности перед некоторыми субъектами, в частности, перед Государственным сберегательным банком «Амонатбанк» и ЗАО «Фононбанк», - сказал тогда Наджмиддинзода.

Он подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, все эти задолженности вместе с предприятием перешли к государству.

ЗАО «Гулистон» было приватизировано в 2002 году, когда Зайд Саидов был министром промышленности Таджикистана. В антикоррупционном ведомстве считают, что Саидов, используя тогда свои должностные полномочия, способствовал незаконной приватизации данного предприятия.

На сайте предприятия говорится, что фабрика «Гулистони Душанбе» - основатель швейного производства в Таджикистане и самое опытное предприятие по производству мужской и женской одежды с 1933 года.

В 2004 году фабрика была оснащена усовершенствованным оборудованием, что позволило производить пошив одежды любой сложности. 

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