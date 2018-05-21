Вчера вечером 19 мая, в Душанбе на 88 году жизни, после непродолжительной болезни скончался видный политический, государственный и общественный деятель Таджикистана Мухиддин Зоиров.

За многолетнюю плодотворную работу в партийных и советских органах Мухиддин Зоиров был удостоен многих правительственных наград. Он награжден орденами «Октябрьской революции», тремя орденами «Трудового Красного Знамени», Орденом «Знак Почёта». Медалями: «За отличие охраны государственной границе СССР», «Жукова», «20 лет государственной независимости РТ», имеет грамоты Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, удостоен многих наград ВДНХ СССР, ЦК ВЛКСМ, Таджиксовпрофа, Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

Удостоен звания «Отличник сельского хозяйства СССР», «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ».

Джаноза по усопшему прошла сегодня в полдень. Зоиров был похоронен на кладбище «Сари Осие».

Фото Asia-Plus

Мухиддин Зоиров родился 12 февраля 1931 года в кишлаке Лаккон Исфаринского района. Еще до Великой отечественной войны он поступает в семилетнюю школу, которую заканчивает в 1946 году. С раннего детства оставшийся сиротой он, как и все дети войны учится преодолевать тяготы и лишения на жизненном пути. С пятого класса он наравне с взрослыми работает в колхозе. Мухиддин Зоирович очень часто вспоминал те времена.

Приехав в 1947 году в столицу одновременно вступив в комсомол, он поступает в государственную школу по подготовке руководящих колхозных кадров при Наркомате сельского хозяйства Таджикистана, которую успешно заканчивает в 1949 году. В этом же году он поступает в Таджикский сельхозинститут, по окончании которого вступает в КПСС.

После окончания сельхозинститута с 1954 года М. Зоирова направили на работу главным агрономом Шахринавского МТС. Спустя три года в 1957 году он был назначен заместителем председателя Шахринавского райисполкома - начальником инспекции по сельскому хозяйству, вторым секретарём Шахринавского райкома партии.

С 1959-1961 г он учился в ВПШ при ЦК КПСС в Москве. Позднее работал парторгом ЦК КП Таджикистана в Дангаринском территориально-производственном колхозно-совхозном управлении (Яван, Советский), был начальником Орджоникидзеабадского Производственного колхозно-совхозного управления, Председателем исполкома Орджоникидзеабадского райисполкома. Этот район, тогда объединял бывшие районы Нурек, Ромит, Рохати, Файзабад и Обигарм.

С 1967-1971 год он был первым секретарём Кумсангирского райкома партии.

С 1971 по 1973 годы Зоиров работал заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК КП Таджикистана, а после, почти десять лет, до 1982 годы был министром сельского хозяйства Таджикистана.

В те годы при взаимодействии министерства сельского хозяйства, специалистов отрасли, руководителей районов и областей, руководителей хозяйств и тружеников села в 1980 году был собран рекордный для Таджикистана урожай хлопка, который составил 32,8 центнера с гектара. План по заготовке хлопка сырца был досрочно выполнен 16 октября, до конца сезона было собранно 1 миллион 12 тысяч тонн «белого золота».

С 1982 года по 1987 год, он почти шесть лет работал первым секретарём Горно-Бадахшанского обкома партии Таджикистана.

Мухиддин Зоиров избирался членом ЦК КП Таджикистана, депутатом ВС Таджикской ССР (5 раз), а также депутатом ВС Союза ССР (11-го созыва).

Мухиддин Зоирович более 10 лет был председателем Совета колхозов Таджикистана, был Председателем Комиссии по сельскому хозяйству Верховного Совета (ВС) Таджикской ССР ряда созывов, был председателем правления общества дружбы «СССР-Лаос», членом бюро Таджиксовпрофа по сельскому хозяйству. Многие годы являлся членом редколлегии журнала «Хлопководство» (орган минсельхоз, минводхоз СССР) и журнала сельского хозяйства «Таджикистан».

В 1987 году Мухиддин Зоирович ушел на заслуженный отдых - пенсионером союзного значения.

Редакция «АП» выражает соболезноания родным и близким Мухиддина Зоировича Зоирова.