20 мая - день рождения Народного поэта Таджикистана Лоика Шерали. Мы хотим вспомнить о Лоике, не только как о поэте, но и как о человеке, вспомнить таким, каким он был в воспоминаниях его коллег и родных.  

Писатель  Шавкат Ниязи в одном сборнике припоминает, что однажды поэт Мирзо Турсунзаде в Доме писателей Москвы  при встрече с творческой элитой России, произнес: «У нас есть поэт, который превзойдет вашего Сергея Есенина. Его зовут Лоик, что в переводе «достойный». Так он достоин своего имени». Такую  смелую оценку можно дать только людям, которые этого стоят. Хотя Турсунзаде считал Лоика своим любимцем, говорят, он был очень строг и объективен в оценке его творчества.

«Мы познакомились с Лоиком в середине 60-х годов. Я тогда только вернулся из армии, а он работал в музыкальной редакции таджикского радио. Он предстал передо мной веселым, поражал своей эрудицией, – вспоминает писатель Урун Кухзод. - Позже, когда он был назначен главным редактором журнала «Садои Шарк», а я заведовал там одним из отделов, я воочию мог убедиться, что это за человек. Он был прост в общении с нами, но в то же время как  руководитель строг и принципиален».

15:55 3 мая

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По воспоминаниям поэтессы Фарзоны, Лоик  был ее Устодом. Он часами сидел в редакции «Садои Шарк» и редактировал ее стихи. Однажды Фарзона не вытерпела и попросила оставить ту строчку, которую он беспощадно хотел зачеркнуть. А он сказал: «Ты, которая не перешла реку, думаешь, что и берег - река. Не будь воробьем, который купается в луже и этим довольствуется. Познай, что такое буря». «И однажды устод мне, незнающей бурю, протянул мои «творения» и сказал: «Сама исправь свои строчки. А я пока пойду, покурю, - рассказывает Фарзона. - Когда он вернулся, я так и не успела придумать ничего путного, поэтому при его виде, испуганно и виновато  опустила голову. А он с улыбкой на полях страницы написал:

«Ты такая нежная, что опасаюсь,

Как бы не упала ты от дыма сигарет» (вольный перевод, - прим. ред)

И как-то по-детски гордо произнес: «Видишь, какой хороший поэт твой Устод?»

По словам поэтессы Гулрухсор, в Лоика часто влюблялись девушки.  «Хотя нельзя сказать, что он был очень красив. Но если он влюблялся, никто не мог любить, так как он, - вспоминает Гулрухсор. - Поэтому все его стихи пронизаны жгучей любовью, а так может писать только влюбленный поэт». По ее мнению, нельзя насильно стать поэтом, это - прирожденный талант. «Между быть популярным и быть любимым - есть большая разница. Можно раздеться догола на площади и стать популярным, но любимого выбирает только народ. Лоик был любимым поэтом», - считает она.

«Мне кажется, что Господь Бог сотворил на земле одного Поэта, но дал ему разные имена и судьбы. В России его звали Александр Пушкин. В Англии – Джон Гордон Байрон. В Италии – Данте Алигьери. В Таджикистане – Лоик Шерали…», Тимур Зульфикаров 

Также поэтесса вспоминает годы гражданской войны в Таджикистане.  «Лоика я знала всю жизнь, – рассказывает Гулрухсор. - Говорят,  друга можно познать в беде. В годы войны многие мои друзья старались держаться подальше от меня. А после того, как вооруженные люди хотели меня убить, их почти не стало. Но в тот день позвонил Лоик и спросил: «Мне приехать?». Я считаю это настоящим героизмом. Потому что самые лучшие друзья тогда предпочитали даже не думать обо мне, не то, чтобы позвонить…»

Очевидцы рассказывали, что во время боевых действий, Лоика избили у собственного дома. Поэт нации был избит кучей подонков, которые совсем недавно в школе изучали его творчество. И тогда он написал свое стихотворенье, обращенное к ним: «Эй, автоматчики, все, что есть в ваших автоматах, спустите очередью длинной по мне, но не троньте мой народ, потому что если умру я, таджикская мать родит тысячи таких Лоиков, тысячи таджиков…»

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По словам его супруги, Зебуниссо Кутфиддиновой, в семье Лоик Шерали был очень ласковым и заботливым.  «С ним было легко жить. Потому что он берег наш семейный очаг, уважал меня и наших детей», - отмечает она.

Те, кто был близко знаком с поэтом, говорили, что в последние годы он  много пил. Это случилось потому, что поэт не мог смириться с прессом прошедших событий в обществе, чувствовал себя отчужденно, полностью не реализовавшим свои возможности. Он видел, как у него на глазах рушится годами возведенный Храм поэзии и науки, нет огня задора у  молодежи, потеря кумиров… Он как Хайям, не смог смириться с происходящим, которое его угнетало, и свое спасение видел в «кубке с вином». «Но его портило его же окружение, - признается его племянник, который жил в его доме несколько лет. - Я видел, как дядю окружали поклонники, тащили отметить знакомство в кабак. А у него были совсем другие мотивы пить. Он утопал в вине, чтобы уйти от проблем повседневности…». 

«Я не раз доверял тем, кто мною любим,

Только вера моя испарялась, как дым.

Вместе с ними всегда я был заодно.

Вместе были они, но и с кем-то другим.

Я им душу вверял за один поцелуй,

Они ласки дарили со взглядом пустым.

Огорчались они – и я горевал.

Кипятились – и я становился крутым.

За соломку одну, что мне в дар принесли,

Рвали сердце моё, поедая живым.

Как дитя, я страдал, что теперь нелюбим…

Пусть за спесь и обман станет стыдно всем им!»

У поэта было больное сердце. Видно, «не вынесла душа поэта…». В последние годы жизни он уединился от общественных дел и полностью занимался  творчеством, писал стихи, собирался напечатать свой  «Куллиёт». Он уходил в небытие, переживал, что не может увидеть в лицах нового поколения свет в умах и огонек в глазах, так необходимый для благодарного читателя.

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Вот какие газели он сочинял  в тот период – «время боевиков»:

«В голове твоей полный штиль, но ты хмелен и рад, с чего?

Ходишь в золоте и шелках. И бесчестно богат, с чего?

И буквально еще вчера не имел ни кола, ни двора,

А сейчас на больших торгах продаешь всё подряд, с чего?

Шуршат доллары, как листва, у тебя. Разве ты не вор?

Хватит спорить, с пеной у рта. Твои губы дрожат, с чего?»…

В последний раз народный поэт попал в республиканский кардиологический центр с инфарктом. Певец Афзалшо Шодиев,  очень близкий друг семьи Лоика, которого поэт называл своим старшим сыном, вспоминает: «В последний день жизни Лоика я был у его изголовья. Мне вспоминались те дни, когда я сотрудничал с ним и написал музыку к 80-ти его стихам. Однажды сказал Устоду, что тоже могу писать стихи. Он тогда попросил меня заниматься своим делом. И теперь, лежа на смертном одре, в очередной раз пришел в себя и сказал: «Я говорил тебе тогда, чтобы ты не занимался поэзией. А теперь, когда меня не будет, ты можешь делать это»… Я увидел слезы в его глазах. Успокоил его, сказал, что он обязательно поправится. Но он ответил: «Лоик уже ушел, пусть этот мир будет счастливым для вас...» И прочел свое последнее стихотворение».

По словам писателя  Абдугаффора Абдужаббарова,  автора документальных фильмов «Лицом к солнцу» и «Лоик. Памятник»,  еще при жизни поэт, благодаря своим стихам, сумел сотворить духовный памятник для современников и потомков.  «Лоик Шерали – национальное достояние. Мы призваны, просто обязаны беречь его имя. Необходимо, чтобы у нас ежегодно проводились «Дни Лоика»  по всей республике, а также «лоиковские чтения», - предлагает он. И действительно, в последние годы стали организовывать такие мероприятия в честь Дня поэзии и  юбилеев поэта. Но необходимо проводить такие мероприятия как можно чаще, чтобы молодые поколения учились на такой поэзии. 

Лоик Шерали родился 20 мая 1941 года в селе Мазори Шариф в Пенджикенте. Он Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки. Являлся председателем Международного фонда таджикско-персидского языка в Центральной Азии. Умер 30 июня 2000 года. Похоронен рядом со знаменитыми личностями в мемориальном парке Лучоб города Душанбе.

…Настоящий поэт бессмертен. Поэтому, когда уходит поэт, не говорите: «Он ушел». Скажите: «Он пришел». Всю свою жизнь, все свои помыслы и усилия Лоик  направил на то, чтобы воспеть прекрасное в жизни и показать ее трагедию. Но его уход не трагедия, потому что самое главное для человека – самореализация. Такие как Мумин Каноат , Лоик Шерали и Бозор Собир, останутся в истории таджикского народа навечно. 