Первая ракетка Таджикистана Анастасия Турсунова выиграла международный турнир ITF 5-й категории, который завершился 18 мая в Душанбе.

По пути к финалу она обыграла Линелли Эн Тонг Лим из Сингапура – 5:7, 6:3, 6:3, в четвертьфинале нанесла поражение однофамилице из Узбекистана Ирисе Турсуновой 6:1, 6:1, в полуфинале Дане Шакировой из России 7:6, 6:1.

В финале она вышла против первой ракетки турнира Алены Кубановой из России. Домашние трибуны помогли Насте – она победила с результатом 6:2, 7:5.

В парном разряде «золото» турнира выиграли российские спортсменки Алена Кубанова\София Шаронова, которые взяли верх над своими соотечественницами – парой Анна Григорьева\Арина Гумерова – 6:3,6:2.

У юношей победителем турнира стал узбекский теннисист.

В финале одиночного разряда теннисист из Узбекистана Марк Трякшин обыграл россиянина Никиту Ланина 6:4, 1:6, 6:3.

В двух международных турнирах Tajikistan Open и Tajikistan Tennis Federation Cup приняли участие более 210 участников до 18 лет из 36 стран.

«Нам удалось пригласить большое количество стран, - говорит президент национальной федерации тенниса Шохин Саидов. – Это не только помогает развитию тенниса в Таджикистане, но и в увеличении потока туристов в страну».

Он поблагодарил Комитет по делам молодежи и спорта, ТЖД, отель «Серена», спорткомплекс «Точварз» и другие организации, которые помогли организовать этот международный турнир.

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