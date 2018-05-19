25-летний житель Фархора погиб в результате стихийного бедствия. Району нанесен большой ущерб.

В результате прошедших 18 мая обильных, проливных дождей в селе Сурхоб Фархорского района Хатлонской области сошли селевые потоки.

Подтоплены приусадебные участки местных жителей, грязевая жижа нанесла ущерб пахотным землям села.

«Население села временно эвакуированы в безопасные места. К сожалению, в результате стихии по неосторожности погиб местный 25-летний житель», - сообщила руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

Грязевая жижа нанесла ущерб пахотным землям села Фото КЧС РТ

По ее данным, для организации работ по ликвидации последствий стихийного бедствия рабочая группа во главе с первым заместителем председателя Комитета по ЧС Таджикистана Рустамом Шохиён находится в Фархорском районе. Привлечена специальная техника.

«С целью проведения очистительных работ в пострадавшем селе задействованы солдаты и офицеры войсковой части КЧС, расположенной в Хатлонской области. В район для оказания помощи пострадавшим и скорейшей ликвидации последствий схода селей брошены необходимые силы и средства», - сообщила она.

На месте также для определения ущерба работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям Фархорского района.

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