Впервые в Согдийскую область приехала многочисленная группа южнокорейских бизнесменов с целью изучения инвестиционных возможностей региона и определения направлений будущего сотрудничества.

Делегация деловых кругов Кореи посетили СЭЗ «Сугд» и ознакомились с деятельностью ряда производственных предприятий этой зоны, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

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«Группа, в состав которой вошли более 30 представителей различных сфер бизнеса Южной Кореи, во главе с торговым представителем Республики Корея в Узбекистане Сонгёном (Даниэль) Чо (Seongyeon (Daniel) Cho), в частности посетила деревоперерабатывающее предприятие «Арча» и ознакомилась с ассортиментом выпускаемой продукции завода. Гости отметили, что целью визита является налаживание сотрудничества в различных сферах бизнеса и изучение возможностей для поставок своей продукции», - сообщили «АП» в пресс-центре СЭЗ «Сугд».

Затем во Дворце печати города Худжанда состоялся бизнес-форум деловых кругов Согда и Кореи. Заместитель председателя области Анвар Яъкуби выразил уверенность, что визит южнокорейских бизнесменов даст новый импульс развитию двусторонних экономических связей. Он также отметил, что этот визит, организованный при содействии Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Республике Корея Юсуфа Шарифзода, также окажет содействие развитию сотрудничества в сфере туризма.

В рамках форума корейским бизнесменам был презентован экспортный, инвестиционный и туристический потенциал региона, а также возможности сотрудничества в различных отраслях народного хозяйства, в сферах промышленности и предпринимательства.

Глава Администрации СЭЗ «Сугд» Фирдавс Олимзода презентовал корейским гостям возможности, которые СЭЗ предоставляет инвесторам. В конце форума прошли B2B встречи бизнесменов двух стран.

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