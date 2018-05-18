После семилетнего перерыва возобновилось железнодорожное сообщение между Кулябом и Москвой. Рейсы внесены в расписание с частотой один раз в неделю, но пока только в одностороннем порядке.

Корреспондент «АП» провожал поезд Куляб - Москва.

Среда, 9 мая. В этот день на железнодорожном вокзале Куляба многолюдно. Сегодня отсюда после семилетнего перерыва отправляется второй поезд рейсом Куляб – Москва. В большинстве это трудовые мигранты и их провожающие – родственники, друзья.

Услышав сигнал тепловоза, все спешно направляются в зал ожиданий.

Житель джамоата Рудаки Восейского района 29-летний Давлатали Джаборов говорит, что он вынужденно едет на заработки в Россию.

"Билет на самолет стоит больше двух тысяч, а вот поездом ровно наполовину дешевле. Мой отец болеет сахарным диабетом, и чтобы заработать хоть какие-то деньги на его лечение, я еду на заработки. Несколько моих родственников именно из-за этой болезни умерли, не дожив до старости. Я впервые еду в Россию. Но мои попутчики, двое моих односельчан, ездят на заработки постоянно. Надеюсь, они помогут мне найти работу", - говорит Давлатали.

Житель Кулябского района Сабриддин Джумаев, пришедший провожать своего брата, рассказал о своих впечатлениях от путешествия из Москвы в Куляб поездом в 2008 году.

"Ровно 10 лет назад, в 2008 году, на Казанском вокзале мы сели на поезд Москва – Куляб. Тогда подолгу задерживали поезда на границах. Особенно долговременные задержки были на узбекской границе, в тот рейс нас задержали на 8 часов. На каждую вещь из багажа требовали подтверждающие документы. У одного из наших попутчиков были повреждены пальцы. Врач ему прописал обезболивающее лекарство, но у этого бедолаги потребовали аптечные чеки. Слава Аллаху, прошли те времена и отношения между Узбекистаном и Таджикистаном улучшились. До сих пор мне непонятно, почему проводники собирали с пассажиров деньги на пограничных станциях. Наверное, теперь этого не будет. Если у человека все в порядке с документами, то зачем ему еще и платить?", - недоумевает Сабриддин Джумаев.

Пассажиры делятся рассказами пассажиров-земляков с предыдущего рейса о дороге и погранконтроле.

"Я говорил с ребятами, все они уверяют, что пересечение погранпостов Узбекистана стало намного комфортнее, - говорит житель джамоата Рудаки Хайриддин Курбанов. – Вот я постоянно летал самолетом, а узнав об этом, взял билет на поезд".

Начальник железнодорожного вокзала Куляб Рустам Бобоев, в интервью «АП» рассказал, что семь лет не было железнодорожного сообщения из-за закрытия дороги на участке Амузанг в Узбекистане.

"Несмотря на все эти трудности, за семь лет мы не сокращали свой штат. Большинство временно были в отпусках без содержания. В период отсутствия рейса Куляб - Москва мы открыли местный рейс Куляб - Курган-Тюбе – Душанбе - Курган-Тюбе - Куляб, два раза в неделю. В день официального визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан был открыт участок железной дороги Амузанг, и снова, после семилетнего перерыва, 2 мая возобновилось сообщение между Кулябом и Москвой".

По словам начальника вокзала, пока рейс Куляб - Москва будет курсировать раз в неделю, по средам.

"На сегодня из Куляба в Москву направляется десять пассажирских вагонов с четырьмя сотнями пассажиров. Если рейс будет востребованным, то мы можем не только увеличить число вагонов, но и открыть второй рейс, как и семь лет назад. Билеты у нас продаются в кассах в Кулябе, на станциях Восе, Гулистон, Хульбук, Олимтой, Бохтар, Дангара, Саргазон, Кушониён", - рассказывает начальник вокзала.

По словам Рустама Бобоева, сразу после открытия железнодорожного сообщения между Кулябом и Курган-Тюбе одновременно открылся рейс Куляб - Астрахань, затем Куляб - Москва. Пассажиры на этих маршрутах - сезонные трудовые мигранты. С января по июнь основной поток пассажиров направляется из Таджикистана в города России, а с сентября по декабрь идет обратный поток - из России в Таджикистан.

Рассказывая о заполняемости вагонов, начальник зала ожидания кулябского вокзала Маджида Назарова признается, что сейчас поезда заполняются в одностороннем направлении.

"Если пассажир покупает билет заранее за 45–31 день, он может рассчитывать на скидку в 45%, (855 сомони), если за 30–21 - то на скидку в 40% (765 сомони), если за 20–4 дня - скидка составит 35% от стоимости билета (680 сомони). Пока обратный рейс не пользуется популярностью. Мигранты возвращаются поездом Москва - Душанбе. Но в будущем, надеемся, наш рейс станет популярным", - сказал она.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus