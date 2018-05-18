АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19-20 Мая 2018 ГОДА

19 мая – День Всесоюзной пионерской организации.

19 мая – В Душанбе пройдет II веломарафон

19 мая – На Центральном стадионе Душанбе состоится Открытие чемпионата Детско-Юношеской футбольной лиги для возрастной категории 18 лет.

19 мая - Состоится очередной тур чемпионата Таджикистана по футболу в высшей лиге. Сыграют “Худжанд” - “Куктош”. Матч состоится на стадионе в Худжанде, начало в 17.00. В этот же день сыграют “Баркчи” – “Хатлон” на стадионе в Гиссаре. Начало в 17.00

19-20 мая - В Торговом центре "Баракат" пройдет выставка-продажа живых цветов и комнатных растений, в частности, продукция цветоводов из Худжанда. Ведущие специалисты цветоводы проведут мастер-класс. Там же будут выставлены работы отечественных ремесленников и ювелирные изделия. Выставка будет проходить на 1 этаже ТЦ с 10:00 до 16:00.

20 мая – В Душанбе пройдет очередной День бега. Старт в 9.00 у ворот махаллы Чорбог – финиш у столичного комплекса «Наврузгох»

20 мая – В рамках очередного тура чемпионата Таджикистана по футболу высшей лиги встречаются “Регар-ТадАЗ” – ЦСКА “Памир” на стадионе в Турсунзаде. Начало в 17.00.

20 мая - В Казахстане стартует тактико-специальное учение «Кобальт-2018» формирований сил спецназначения КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 Мая

2003 – Указом президента РТ 2004 год объявлен Годом современного эстрадного искусства.

2017 - Таджикистан презентовал в Евросоюзе свою национальную стратегию развития до 2030 года.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 Мая

1991 – Верховный Совет СССР принял решение об упрощении выезда советских граждан за рубеж.

1998 – В Париже Консультативная группа стран–доноров по Таджикистану приняла решение выделить стране на трехлетний период $515 млн.

2000 – В результате теракта убит председатель Комитета по телевидению и радиовещанию РТ Сайф Рахимов.

2017 - В Душанбе состоялся веломарафон с участием более 1000 жителей столицы.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 Мая

1932-2008 – Родился ученый–языковед Абдусаттор Мирзоев.

1933-1996 – Родился журналист Хошим Бобочонов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 Мая

1929-2000 – Родился государственный деятель Гоибназар Паллаев.

1932-2018 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Мумин Каноат.

1936 – Родился доктор химических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, член–корреспондент Академии наук РТ профессор Саидмухаммад Каримов.

1937-2007 – Родился ученый Саъдулло Наимбоев.

1937 – Родился журналист Кувват Холов.

1941 – Родился Народный поэт Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени Рудаки Лоик Шерали.

1952 – Родился писатель Эмом–Али.

1954 – Родился журналист Хусейни Назрулло.

1979 – Родился флейтист Рахматулло Боймадов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь, (ночью выше 2500м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью -1+4, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 18-23 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 13-18 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, кратковременный дождь, местами сильный (ночью выше 3000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, кратковременный дождь (ночью выше 2500 м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 23-28 тепла, в горах ночью -2+3, днем 7-12 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 15-20 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО кратковременный дождь, по ВГБАО местами небольшие осадки (дождь, ночью снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 17-22 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно, кратковременный дождь (ночью выше 2500 м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 9-14 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 12-17 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 18-20 тепла.