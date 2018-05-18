Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к Конституции о продлении полномочий президента России до трех сроков подряд. Законопроект размещен в базе данных Думы.

Необходимость внесения поправок чеченские депутаты объяснили «достигнутой социально-политической стабильностью». Кроме того, по их мнению, в России надо сохранить преемственность власти из-за сложной внешнеполитической обстановки.

Данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу самим определить будущее России, - поясняют в Госдуме России.

Конституция России запрещает находиться на посту президента более двух сроков подряд.

Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Его второй срок завершился в 2008 году, после чего президентский пост занял давний соратник Путина Дмитрий Медведев. Путин был назначен премьер-министром в его правительстве.

В конце своего срока Медведев предложил Путину снова баллотироваться на высший пост. Путина в третий раз избрали президентом в марте 2012 года. Он сделал Медведева премьером.

В марте 2018 года Путин в четвертый раз участвовал в президентских выборах; он набрал на них рекордные 76,6% голосов. После инаугурации Путин переназначил Медведева премьером.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от ограничения полномочий президента двумя сроками подряд. Вскоре чеченский парламент разработал соответствующий законопроект.

В 2008 году вступили в силу поправки к Конституции, увеличившие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus