Прокуратура Согда исключила из дела руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова статью 189 (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды) УК Таджикистана.

Об этом «АП» сообщил источник, близкий к следствию. Других подробностей он не сообщил.

Напомним, ранее источник никак не комментировалось откуда в деле Мирсаидова появилась статья 189. Предполагалось, что данная статья в уголовном деле могла появиться из-за «некоторых юмористических сцен, которые на суд зрителей в своих публичных выступлениях представляла команда КВН «Сборная Таджикистана».

Между тем, в прокуратуре области сообщили, что рассмотрение уголовного дела в отношении Мирсаидова закончилось, и в настоящее время его изучает группа надзора. Планируется, что в ближайшие дни дело будет отправлено в суд.

Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области. Он находится в СИЗО города Худжанда с 5 декабря прошлого года, два раза ему продлевали срок предварительного задержания.

Хайрулло Мирсаидов был задержан прокуратурой Согдийской области. Против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

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