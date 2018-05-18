По подозрению в обмане потребителей задержан 39-летний житель Бохтара: он производил колбасные изделия из просроченного мяса.

«Подозреваемый с марта 2018 года на улице Кайхоннавардон города Бохтара без государственной регистрации налоговых органов, без ветеринарного сертификата и санитарно-эпидемиологических заключений, используя испорченный куриный фарш, производил колбасные «Чашни» и «Наврузи», - сообщает МВД.

По данным источника, он был задержан в ходе оперативных мер 16 мая.

«Во время осмотра производственного цеха было конфисковано для экспертизы 517 кг куриного фарша и 150 единиц готовых колбасных изделий весом 300 кг. Экспертизой установлено, что просроченный куриный фарш является источником микробов и бактерий, а его потребление приводит к развитию заболеваний», - сообщает МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается/

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