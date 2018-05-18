Его здоровье ухудшилось два месяца назад, а сегодня утром ему стало совсем плохо. Около получаса назад поэта не стало.

По данным родственников поэта сегодня к нему пригласили одновременно двух врачей, но помочь ему они уже не смогли. От чего именно он умер и чем болел в последние месяцы, пока не сообщается.

Мумин Каноат умер буквально накануне своего дня рождения, 20 мая ему должно было исполниться 86 лет.

Церемония прощания с поэтом состоится завтра, 19 мая.

Жизнь поэта

… Три года назад мы напросились в гости к устоду Мумину Каноату. 83-летний поэт встретил нас сам, сразу посадил за стол и познакомил с супругой и правнуком. Мы разговорились о семье самого поэта, семье его супруги и их детях.

Из рассказа Каноата мы узнали, что он родился и вырос в Дарвазе, а его предки родом из местечка Дахбед Самарканда. 200 лет назад, чтобы спастись от произвола мангытов, они обосновались в горах.

- Мой отец Каноатшо был одним из известных интеллигентных людей своего времени, он имел светское образование, хорошо знал таджикский и узбекский языки. Когда в Среднюю Азию пришли русские, отец даже работал на предприятиях нового типа в Фергане, где и выучил русский язык. Во время Первой мировой войны многие богачи вместо своих детей отправляли на войну бедняков. Мой дядя, узнав об этом, срочно забрал отца домой в Дарваз и женил на моей будущей матери, которой было на тот момент всего 16 лет. А моему отцу шел 41 год…

Муминшо Каноат - последний ребенок в семье. У него были сестра Ширинмо и брат Диловаршо. Каноат-младший закончил 7-летнюю школу в родном кишлаке Курговад и для продолжения учебы уехал в центр Гармской области. В 1951 году он успешно сдал экзамены и поступил в Таджикский госуниверситет на факультет истории и филологии.

С первого взгляда

Именно в первый день своего пребывания в столице он встретил свою будущую супругу Матлюбу и влюбился в нее с первого взгляда.

Фото из личного архива Каноата

- Как сейчас помню: у нее были длинные сережки в ушах, одета она была с особым шиком, очень красивая девушка, словом, я был сражен, - вспоминает события полувековой давности устод. - К тому же она была отличницей: окончила школу с золотой медалью. Но во время учебы я молчал. Мне, сельскому парню, стыдно было признаться в моих чувствах к ней. На четвертом курсе, наконец, я решил действовать. Через свою одногруппницу, которая приходилась родственницей Матлюбе, я стал отправлять любимой письма со своими стихами. И лед растаял. Наше первое свидание произошло в библиотеке им. Фирдавси. Со временем она привыкла ко мне, и мы даже стали садиться в читальном зале за один стол…

Затем устод рассказал о своем тесте. Оказывается, Матлюба была дочерью Фаттоха Рахматуллаева – бывшего начальника милиции г. Самарканд, основателя партии «Мусульмане-большевики», который одним из первых самаркандских интеллигентов приехал в 1931 году поднимать Душанбе.

Свадьба

- Я провожал Матлюбу каждый вечер, - продолжает свой рассказ Мумин Каноат. - Но однажды ей запретили встречаться со мной, пока я не пришлю сватов. Кстати, из-за моей роскошной шевелюры, а у меня были черные кучерявые волосы, ее родные прозвали меня «джангалсар» (голова - густой лес). Они так и сказали: «Пусть этот джангалсар больше не провожает тебя, пока не сосватает!»

Моими сватами были известный народный гафиз Акашариф Джураев, мой преподаватель университета Бухаризаде и председатель «Таджикпотребсоюза» Мухаббатов…

Фото из личного архива Каноата

К тому времени мы с Матлюбой окончили университет, причем, оба с красными дипломами. 24 июня 1956 года - в день получения дипломов, в Театре оперы и балета им. Айни состоялось торжественное собрание по этому поводу, а вечером мы устроили нашу комсомольскую свадьбу, на которой пели Неруе Аминов, Барно Исхакова, Акашариф Джураев, Абдулло Назриев и другие. Кстати, в конце свадьбы со мной произошел такой казус: так как мероприятие проходило во дворе, поэтому стол для молодоженов был установлен на доске, которая закрывала маленький арык. Гости стали расходиться, а я не могу встать, чтобы их проводить, так как одна нога застряла между досками. Когда узнали про мою «проблему», гости рассмеялись и сказали, что это хороший знак. «Теперь ты в этой семье «застрял» навсегда», - отметил кто-то.

Первые полтора года мы жили у тестя. Здесь появилась на свет наша первая дочь Парвин. Мирзо Турсунзаде и Боки Рахимзаде посодействовали мне, молодому поэту, в получении своего отдельного жилья. Далер и Ширин родились уже в нашем доме.

Воспитание

Устод Каноат признается, что воспитанием детей, в основном, занимались его супруга и теща, которые стремились вырастить их в духе самаркандского аристократизма.

- Жена работала в журнале «Женщины Таджикистана» и уходила рано, поэтому если я был дома, то есть, не в отъездах, то по утрам сам отводил детей в садик, - вспоминает устод. - С 1962 года я регулярно был в командировках в Москве, и там обязательно перед отъездом домой в «Детском мире» покупал детям самые лучшие игрушки и одежду.

Отмечу, что дети в то время одинаково хорошо знали два языка: русский и таджикский, так как Парвин и Ширин учились в русскоязычной школе, а Далер – в таджикской. Когда они подросли, встал вопрос выбора профессии. Я хотел, чтобы Парвин стала историком, но в итоге она поступила в мединститут. Тогда я решил, что Далер и Ширин станут востоковедами. Далер поступил на арабистику, а Ширин стала иранистом. Лингвистом стала и дочь Ширин - Парасту. Она выбрала для изучения китайский язык - очень сложный, но в наше время востребованный.

Семья Мумина Каноата Фото из личного архива поэта

Далер хотел стать ученым и даже начал писать диссертацию на тему творчества поэта Джалолиддина Руми. Но началась война, и никому это стало не нужно. В настоящее время Далер с супругой Дилором - внучкой Мирзо Турсунзаде и тоже востоковедом по образованию, живут и работают в Канаде. Зато свои несбывшиеся надежды они вложили в своих детей. Сегодня их сын Мирзо, названный в честь своего прадеда - биохимик по образованию, окончил Оксфордский университет, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лечение раковых заболеваний с помощью клеток» и уже готовит докторскую. Внучка Суман - психолог, знает несколько языков и живет в Торонто.

- С женой мы прожили вместе 58 лет! Я всегда старался быть хорошим семьянином, добрым отцом, - отмечает в конце нашей беседы Мумин Каноат. – И если я смог за эти годы сделать своих родных хоть немного счастливыми и радостными - это для меня большое счастье!

ДОСЬЕ "АП":

Мумин Каноат (Каноатов Муминшо) родился 20 мая 1932 года в деревне Курговад Калайхумбского района в семье дехканина. Учился в школе и работал в колхозе. Первые его стихи публиковались в Гармской районной газете в конце 1940-х годов.

В 1956 году окончил отделение таджикской филологии историко-филологического факультета Таджикского государственного университета им В.И. Ленина. Работал в редакции журнала «Садои Шарк» в начале заведующим отделом поэзии, а затем ответственным секретарем. Некоторое время был старшим редактором издательства «Ирфон»

С 1961 года - член Союза писателей СССР. С 1968 года заместитель председателя, а с 1976 года - первый секретарь Правления Союза писателей Таджикистана. Был членом КПСС (с 1962 по начало 1990-х гг.), депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР X—XI созывов (1979-1989) от Таджикской ССР, член ЦК Компартии Таджикистана, секретарь Правления Союза писателей СССР, председатель Таджикского республиканского комитета защиты мира, член Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры, член Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР и Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, Почетными знаками ЦК ВЛКСМ «За трудовую доблесть», «За активное участие в работе комсомола».

Медиа-граппа "Азия-Плюс" выражает свои соболезнования родным и близким поэта! Скорбим вместе с вами!