Президент Всемирного банка Джим Ён Ким встретился 17 мая в Вашингтоне с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым с целью обсуждения социально-экономических преобразований в Узбекистане и подтвердил намерения продолжить оказание поддержки реформам для ускорения экономического роста и повышения благосостояния граждан страны.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ.

"Я очень впечатлен масштабом и амбициозностью реформ в Узбекистане. ВБ продолжит оказание экспертного и финансового содействия амбициозной программе развития страны и усилиям, предпринимаемым правительством с целью построения более оптимистичного будущего для народа Узбекистана", - отметил Джим Ён Ким.

По заявлению банка, Узбекистан достиг быстрого прогресса в осуществлении ключевых реформ.

«За последние 12 месяцев правительство осуществило ряд ключевых мер, направленных на трансформацию национальной экономики путем либерализации валютного рынка, устранения барьеров для торговли и инвестиций, совершенствования законодательства, регулирующего вопросы ведение бизнеса, а также открытие рынков для привлечения инвестиций частного сектора и увеличения экспорта. В то же время, правительство развивает систему социальной защиты для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, а также обозначило участие граждан в процессе принятия решений одним из своих приоритетов», говорится в документе.

«Узбекистан находится на правильном пути. Осуществляемые смелые экономические и социальные реформы, улучшение деловой среды и усиление соответствующих государственных институтов будут способствовать привлечению инвестиций частного сектора, созданию рабочих мест, а также помогут стране войти в число ведущих экономик Центральной Азии и мира. Я самым решительным образом поддерживаю усилия правительства, направленные на осуществление дальнейших реформ, которые принесут пользу всем гражданам Узбекистана», - отметил Ким.

Шавкат Мирзиеев и Джим Ён Ким Фото Всемирного банка

В рамках встречи состоялось подписание программы заимствований на общую сумму 940 млн долл. США, предоставленных Банком для финансирования четырех новых проектов в Узбекистане в области улучшения энергоэффективности, плодоовощеводства и услуг экстренной медицинской помощи.

Данные займы увеличили проектный портфель Всемирного банка в Узбекистане до 2,8 млрд долл. США, включающий в себя проекты в области развития транспорта, образования, сельского хозяйства, ирригации и водоснабжения. Данные проекты направленны на дальнейшее стимулирование экономического роста, и способствуют повышению уровня жизни населения страны.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании между Всемирным банком и Узбекистаном, который подтвердил основные направления двустороннего сотрудничества.

Кроме того, было подписано Соглашение о консультационных услугах с Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в Группу Всемирного банка. IFC окажет содействие в развитии государственно-частного партнерства с целью привлечения частных инвесторов для финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации солнечных электростанций в Узбекистане. IFC также окажет содействие в мобилизации инвестиций до 1 млрд долл. США на реализацию подобных проектов.

Группа Всемирного банка в настоящее время пересматривает свою концепцию сотрудничества с Узбекистаном с целью оказания поддержки смелой программе реформ правительства. Главной задачей Банка является оказание содействия Узбекистану в построении рыночной экономики, реформировании государственных институтов, расширении участия граждан в процессе принятия решений, а также в инвестировании в развитие человеческого капитала посредством дальнейшего развития систем образования, здравоохранения и социальной защиты в стране.

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