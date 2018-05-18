«А почему вы решили написать именно обо мне?» - первым делом спросил меня Искандар Икрами – основатель сети концептуальных кафе Mazza. И добавил: «Я же ничего такого не сделал…» Ну а потом рассказал, какой кофе пьют в Таджикистане, а какой - в его кафе. И зачем именно к нему идут молодые и активные. Ну и еще много чего интересного.

Искандар открыл свою первую точку Mazza в 27 лет, чуть позже - еще две; в основе каждой лежала своя идея и новый концепт кафе для столицы. «Ну, чтобы было не просто место, куда приходят и бездумно едят, а что-то большее», - мечтал он. Искандар также поделился с нами своим мнением об отношении к конкурентам, принципе «невидимой руки» Адама Смита, «сроке годности» заведений и страшном кадровом голоде в стране.

- Искандар, о чем ваши кафе?

- Они о прогрессе, об искусстве, об общении. Мне катастрофически не хватало именно таких кофеен в городе, мест открытых - без приватных комнат со шторами, разделяющими людей, и кальянов. Mazza - для людей, которым нужны заведения, где им не будут надоедать назойливые официанты, где они будут предоставлены сами себе. Мы пропагандируем общение.

Сейчас в городе две точки Mazza – арт-кафе на Оперке и «Mazza Идея» у Дома печати. Арт-кафе – место для аудитории повзрослее - работников офисов, бизнесменов, почитателей искусства и креатива. Здесь проводятся художественные выставки и презентации.

Конечно, хотелось бы, чтобы среди душанбинцев было больше ценителей большого искусства, но, полагаю, сам факт того, что в городе есть кафе, где стабильно раз в две-три недели проводятся арт-выставки, - уже хорошо, уже тенденция. Мы не берем деньги за то, что предоставляем площадку креативным людям - поделиться своим креативом. Всем художникам, фотографам, профессионалам и любителям, да и просто желающим поделиться своими работами, как говорится, "#мархаматьте".

Фото из личного архива

«Mazza Идея» - место для активной молодежи, для которой мы провели скоростной интернет, создали мотивационный интерьер, который невозможно игнорировать. Мы неспроста выбрали и локацию кафе на пересечении РТСУ, МГУ и БЦ «Душанбе Плаза», где «тусуются» молодые и прогрессивные.

Существует мнение, что в рестораны и кафе люди приходят не за едой, а в первую очередь за эмоциями; в заведении должна быть душевная составляющая. Где будет душа, там и будет успех. Люди не роботы, поэтому они сразу чувствуют «живое». Именно поэтому мы стараемся разнообразить свою досуговую составляющую. Это не означает, что у нас невкусно. Это означает, что мы уделяем большое внимание самой философии кафе. Например, мы отказались от приглушенного света. У нас всегда ярко. Мы хотим, чтобы наши гости отчетливо видели друг друга и все, что их окружает.

«Места на рынке всем хватит»

- Опишите образ гостя кафе Mazza - чем он занимается, сколько ему лет, чем увлекается?

- Наш гость - это образованный молодой человек 18 – 40 лет, патриот, который ценит живое общение, готов созидать и к скептикам, вечно жалующимся на проблемы, не относится. Это человек, который живет соответственно принципу «невидимой руки» финансиста Адама Смита, гласящему: когда ты делаешь хорошо себе, ты делаешь хорошо всему обществу.

Доказательством тому, что наш гость - активный гражданин, служит простая статистика: в среднем каждый гость находится у нас в гостях 18 минут. За это время он успевает провести встречу, переговоры, перекусить или привести мысли в порядок и снова отправиться в бой. Поэтому в наших кафе вы не найдете мягких диванчиков, на которых можно вальяжно полежать. Это не про нас. Мы в движении.

- Что вы думаете о «сроке годности» заведений? Ведь считается, что по прошествии какого-то времени людям просто надоедает ездить в одно и то же место.

- У каждого заведения, как у любой единицы, есть свои экономические циклы: взлет, стагнация и падение. Обычно эксперты ресторанного бизнеса дают заведениям полтора года. Но это не значит, что по истечении этого срока лавочка обязательно должна прикрыться. Зачастую люди, не видя постоянного взлета, начинают думать, что это падение.

В Душанбе, к примеру, считается, что планку удержать не может никто. Но погодите, а как же «Сегафредо», «Стейк-хаус» и «Сальса»? Эти заведения имеют большое количество почитателей годами, и статус основоположников ресторанной индустрии страны – это именно про них. Интересно то, что всегда найдутся люди, которые скажут, мол, уже не тот вкус или еще что, но будут продолжать туда ходить.

- Считаете ли вы душанбинскую публику избалованной?

- Ни в коем случае, у нас скудный выбор заведений. Мне кажется, у нас должно быть раза в три больше выбора. Поэтому, коллеги рестораторы, давайте коллаборацию делать, а не козни строить да сплетни распускать и друг друга ненавидеть. Места на рынке всем хватит.

Фото из личного архива

Вот если честно, года два назад, когда открылось кафе «Тапиока», я прям расстраивался, волновался. «А вдруг часть моей клиентуры уйдет от меня к ним?» - думал я. Ведь ребята-основатели «Тапиоки» - опытные рестораторы, работали в этой сфере в Штатах, а я самоучка. Чуть позже я пересмотрел свою точку зрения и понял, что реакция у меня была неправильная. Сегодня мы тесно сотрудничаем с «Тапиокой», потому что осознали, что делаем общее дело – поднимаем уровень кофейной культуры в стране. Только представьте, что 98% населения не пьет настоящий кофе, а пьют кофейный напиток «3 в 1», который изготавливается из отходов кофейных зерен!

«Мужчины больше не боятся отдавать 50 сомони за стрижку»

- В какой бизнес, по-вашему, стоит сейчас вкладываться в Таджикистане?

- В IT-технологии, конечно же, и в образование. А еще в туризм, потому что рано или поздно он должен стать двигателем экономики. Когда-то я услышал фразу, которая засела у меня в голове, что Таджикистан - вторая Швейцария. О'кей, будем реалистами и попытаемся хотя бы сделать из нашей удивительной страны вторую Грузию.

А если говорить о мелких инвестициях, то сейчас стали популярны барбершопы. Мужчины больше не боятся отдавать 50 сомони за стрижку, потому что поняли, что это не пижонство, удачная стрижка может поменять если не судьбу, как считают женщины, то восприятие людей точно.

- А сами вы ходите в барбершопы?

- Я – да. До Таджикистана, наконец, доходит культура, что успешный мужчина должен выглядеть опрятно. Ходить в барбершопы, да и делать маникюр – это не «голубые» штучки, а новый деловой этикет.

- Вы и на маникюр ходите?

- Нет, но не исключаю, что скоро это будет массово.

- На чем реально сегодня может раскрутиться молодой городской парень?

- Раскрутиться можно только на своем постоянном саморазвитии: книги, онлайн-курсы и ютуб-каналы смогут из любого молодого парня сделать профессионала. И еще: поначалу не нужно гнаться за высокой зарплатой - соглашайся на маленькую, но в перспективной, стабильной компании, которые сейчас испытывают страшный кадровый голод. Все ищут таланты, так что не нужно оправдывать свои неудачи тем, что берут только «своих». Значит, недостаточно старались.

«Никогда не стыдитесь работы»

- А сами бы вы согласились работать за небольшую зарплату и на непрестижной позиции?

- Я с тринадцати лет раздавал газеты на улицах, а в старших классах был помощником звукорежиссёра. А когда учился в университете, причем в очень престижном вузе, раздавал брошюрки гастарбайтерам при морозе минус 20. И хотя зарплата была неплохой для студента, мне тогда было стыдно признаваться в этом. Сейчас я понимаю: в этом не было ничего позорного, ведь я зарабатывал честные деньги своим трудом. Так что никогда не стыдитесь работы.

- Дайте определение современной таджикской бизнес-среде.

- Бизнес-среда в Душанбе все равно отличается от худжандской. Я хорошо знаком только с первой. Поколение бизнесменов 1985–1995 годов рождения отличается от предыдущего тем, что оно смотрит на мир другими глазами – технологическим взглядом. Мы – больше визуалы и любим использовать новые возможности – бизнес-инкубаторы и акселераторы, приложения и информационные технологии. Сейчас наше время и мы должны все бросить и только работать, потому что, когда через лет 10 придет новое поколение, оно вытеснит нас с рынка.

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