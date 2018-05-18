Хорошая новость для получателей денежного перевода и держателей локальных карт Банка Эсхата!

Предлагаем вам воспользоваться новой удобной возможностью получения денежного перевода. Теперь позвонив по номеру 44 600 69 96 вы можете самостоятельно получить денежный перевод на вашу банковскую карту с помощью вашего телефона.

Прежде чем позвонить рекомендуем записать на листе бумаге нижеследущие данные:

- Сумму перевода

- Валюту перевода

- Код перевода

- Шесть последних цифр вашей карты

Процесс зачисления денежного перевода на карту не сложный и займет всего лишь несколько минут:

- Позвоните на номер 44 600 69 96

- Нажмите динамик телефона

- Внимательно послушайте, что вам будет говорить Автоответчик и выберите удобный для вас язык оператора нажав на определенную кнопку (1-таджикский; 2- русский).

- Выберите валюту перевода нажав на нужную клавишу (1-российский рубль, 2-доллар, 3-евро)

- Затем введите код перевода и нажмите #

- Внесите сумму перевода и нажмите #

- Введите шесть последних цифр вашей банковской карты и снова нажмите #

Ваш запрос принят, ждите СМС-сообщения

В каком плане данная услуга будет для вас удобна?

Вы можете самостоятельно управлять процессом перевода денег на карту, вне зависимости от модели вашего телефона

Вам не нужно приходить в банк и стоять в очереди, чтобы получить денежный перевод

Кроме этого, банк прибавит к сумме на вашей карте 0,5% бонуса от суммы перевода

Теперь для получения денежного перевода нужен только телефон! Удобно, выгодно, быстро! Для более подробной информации звоните на номер 808.

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