Президент США Дональд Трамп на фоне заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына, пригрозившего срывом запланированной на июнь двусторонней встречи из-за совместных американо-корейских учений, выразил уверенность в том, что исторические переговоры все-таки состоятся, передает newsru.com со ссылкой на агентство Reuters.

Трамп, разговаривая с журналистами перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Овальном кабинете Белого дома, объявил о том, что безопасность главы КНДР в любом случае будет гарантирована, а его страна не повторит судьбу Ливии.

"Не было соглашения о том, чтобы сохранить Каддафи. Ливийская модель - это совсем другое. То, что будет с Ким Чен Ыном, - это совершенно другое. Он останется там (в КНДР), он будет в своей стране, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богата", - отметил президент США.

Он также напомнил, что Ливия, несмотря на отказ от ядерной программы, в итоге "была опустошена", а ее лидер Муаммар Каддафи - убит. По словам Трампа, сценарий КНДР при денуклеаризации Корейского полуострова может напоминать южнокорейскую модель.

Американский лидер подчеркнул, что, по его информации, подготовка к встрече с Ким Чен Ыном проходит в рабочем режиме. По словам Трампа, заявление северокорейского лидера может быть результатом двух поездок главы КНДР в Китай и оказанного на него официальным Пекином давления.

"Северная Корея, вообще-то, периодически с нами разговаривает, как будто ничего не произошло", - заверил Трамп.

Ранее власти КНДР в распространенном государственным информагентством сообщении дали понять, что встреча Ким Чен Ына и Трампа находится под угрозой срыва из-за военных учений Max Thunder, которые проводят совместно Южная Корея и США. "Соединенным Штатам... придется тщательно обдумать судьбу запланированного саммита Северная Корея - США в свете этого провокационного военного шума, устроенного совместно с южнокорейскими властями", - предупредили в Пхеньяне.

Кроме того, из-за учений КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Переговоры должны были пройти в деревне Пханмунджом на границе двух государств, на них планировалось обсудить реализацию положений мирной декларации, подписанной по итогам саммита двух корейских лидеров в прошлом месяце.