Сенат США большинством голосом утвердил кандидатуру Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления, пишет Медуза. Она стала не только первой в истории женщиной, возглавившей ЦРУ, но и первым директором, который хорошо знает русский язык. А все дело в том, что она много лет проработал в России под прикрытием.

В начале мая ЦРУ впервые рассекретило некоторые подробности рабочей биографии Хаспел. В биографической справке, опубликованной ведомством, говорилось, что женщина, начавшая свою карьеру в ЦРУ в 1985 году, в 1990-е работала в европейском и евразийском подразделениях ведомства, курируя, в частности, российское направление.

В ЦРУ не уточняли, в каких именно странах служила Хаспел и чем занималась по своему российскому профилю. В это же время, по информации СМИ, у нее была "15-летняя тайная командировка в России".

Хаспел в России

Хаспел работала в России под прикрытием - ее биография до сих пор тщательно цензурирована и подчищена не только для широкой общественности, но и для членов сената, обладающих самым высоким уровнем доступа к секретной информации, пишет ВВС. До настоящего времени о ее пребывании на территории Советского Союза, а затем Азербайджана и России, широкой публике было неизвестно.

В Баку она руководила местной резидентурой ЦРУ, была вовлечена в успешную операцию по поимке двух человек, обвиняемых в нападениях на американские посольства в Кении и Танзании в 1998 году.

В 2001 году она попросила о переводе в контртеррористический центр ЦРУ и вышла на работу в один из самых черных дней в истории США - 11 сентября 2001 года. Сотрудников Лэнгли - штаб-квартиры ведомства - эвакуировали в силу высокой вероятности террористической угрозы, оставив в здании только несколько групп. В одной из них была Хаспел.

Позднее Хаспел отслужила две командировки в Великобритании и вернулась в США в начале 2017 года - обнародованный 6 января того года доклад разведсообщества о российском вмешательстве "Степной гриззли" был написан без ее участия. Но именно Хаспел и ее мнение сыграли ключевую роль в недавней высылке российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

Хаспел и пытки

После терактов 11 сентября 2001 года Хаспел была переведена в Центр противодействия терроризму - тогда ведомство всерьез взялось за жесткие антитеррористические операции. Сама Хаспел вскоре возглавила отделение ЦРУ в Таиланде, где использовались так называемые усиленные допросы, которые правозащитники называют пытками, сообщает newsru.com.

В 2004 году методы ЦРУ частично стали достоянием общественности. Хаспел и ее босс Хосе Родригес оказались в фокусе расследования об уничтожении записей допросов.

Расследование продолжалось несколько лет, в это время Хаспел продолжала работать в Центральном разведуправлении и в последствии была оправдана тогдашним заместителем руководителя ЦРУ. По его мнению, Хаспел просто выполняла приказ своего руководства, а не проявляла личную инициативу.

Однако именно эти факты ее биографии и стали главным камнем преткновения, когда президент США Дональд Трамп в марте этого года впервые объявил о том, что выдвигает кандидатуру бывшей шпионки на должность главы ЦРУ.

9 мая Джина Хаспел, выступая на слушаниях сенатского спецкомитета по разведке, заверила, что в случае утверждения ее директором ЦРУ она не станет возрождать программы пыток террористов и подозреваемых в причастности к террористической деятельности даже при получении соответствующего указания от президента США.