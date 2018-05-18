Вы, наверное, уже слышали, что в древнем городе Истаравшан хотят воссоздать крепость Муг – археологический памятник V века до нашей эры. Так вот, мы решили поехать в этот город-музей и отснять для вас небольшой сюжет…

Рассказывает он о процессе реконструкции крепости, красота которой завораживает – находится она на высоте 1040 метров над уровнем моря, протяженность ее стен - свыше 600 метров, а общая площадь – достигает 7 гектаров.

Этот объект, естественно, интересен не только из-за своей зрелищности: здесь осенью 1933 года была организована экспедиция под руководством известного востоковеда А. Фреймана, который вместе со своими коллегами обнаружил в развалинах более 100 артефактов. Большой интерес вызвал найденный архив документов: 74 на согдийском языке, один на арабском, один на древнетюркском и несколько на китайском.

От вас, дорогие читатели, мы продолжаем ждать идеи и интересные темы, о которых мы могли бы сделать видео-истории для проекта «Салом, соседи!». Если вам есть, чем делиться, пишите нам на адреса: newspaper@asiaplus.tj и k.mahpora@gmail.com

Также мы приглашаем к сотрудничеству наших узбекских и таджикских коллег – присылайте нам свои сюжеты, предлагайте героев и темы.

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